Schalke: Neuer Innenverteidiger ist da! "Ich habe nicht lange überlegen müssen"

Der FC Schalke 04 hat am Samstagabend einen neuen Spieler vorgestellt. Es handelt sich um eine Verstärkung für die Abwehr.

Am Samstagnachmittag hatte RevierSport noch berichtet, dass der FC Schalke 04 in Verhandlungen mit Tomas Kalas steht. Nur wenige Stunden später stellte der Zweitligist den tschechischen Innenverteidiger offiziell vor. Er erhält auf Schalke einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025.

"Mit Tomsa setzen wir unser Vorhaben, in der Defensive weitere Qualität hinzuzufügen, um. Wir gewinnen einen routinierten Innenverteidiger dazu, der auf dem Platz Verantwortung übernehmen und vorangehen wird", sagt Sportdirektor André Hechelmann. "Er wird den Konkurrenzkampf im Team vorantreiben und so dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam besser werden."

Auch Cheftrainer Thomas Reis ist froh, dass es den Gelsenkirchenern gelungen ist, den international erfahrenen Kalas zu verpflichten. Reis: "Tomas ist schnell, zweikampf- und mentalitätsstark. Er zeichnet sich durch aktives Vorverteidigen und gutes Timing im Zugriff aus. Ich freue mich darauf, dass er uns dabei helfen wird, unsere Defensive zu stabilisieren. Wir werden nun im ersten Schritt schauen, wie schnell wir ihn physisch auf Wettkampfniveau bekommen."

Auch der 30-Jährige brennt darauf, gemeinsam mit dem Team loszulegen: "Nach meiner Zeit bei Bristol City habe ich mir bewusst Zeit genommen, um genau zu schauen, wo ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann und bei welchem Club ich das beste Gefühl habe. Dass Schalke mich kontaktiert hat, ist eine riesige Ehre für mich. Ich habe nicht lange überlegen müssen, sondern werde alles Nötige dafür tun, um den Club dahin zurückzubringen, wo er hingehört."

Kalas konnte bislang Erfahrung in diversen Ligen sammeln: So stand er unter anderem für Vitesse Arnheim in der Eredivisie auf dem Feld. Ebenso lief er für den FC Chelsea in der Premier League sowie den FC Fulham und Bristol City in der Championship auf. Der Rechtsfuß durchlief zudem seit der U17 alle tschechischen Jugendauswahlteams und feierte 2012 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, für die er insgesamt 31 Einsätze verbucht.