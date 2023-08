Schalke: "Es tut weh, wenn du die Leute so nach Hause schickst"

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend das Heimspiel in der Veltins Arena mit 0:2 gegen KSV Holstein Kiel verloren. Simon Terodde war nach der Pleite bedient.

Der FC Schalke 04 hat nicht nur einen Fehlstart in die Saison 2023/2024 der 2. Bundesliga hingelegt, sondern befindet sich frühzeitig in der Serie auch schon in der ersten Krise. Vier Spiele, ein Sieg, drei Niederlagen - viel zu wenig für die Ansprüche der Gelsenkirchener.

Das jüngste 0:2 gegen Holstein Kiel machte die Spieler um Kapitän Simon Terodde fast schon sprachlos. Der 35-jährige Stürmer war nach der Pleite gegen die Kieler Störche im Gespräch mit "Sky" schwer enttäuscht.

"Wir haben versucht, vorne Druck zu machen. Kiel hat es einfach gemacht. Abstoß, langer Ball und dann waren sie schon gefährlich. Es war schon brutal in der ersten Halbzeit. Wir hatten kein Vertrauen im Spiel nach vorne. Obwohl Assan Ouédraogo noch einiges versucht hat. Es ist schon extrem bitter, jetzt hier zu stehen", meinte der Zweitliga-Rekord-Torjäger.

Wie soll es nun auf Schalke weitergehen? Teroddes Antwort: "Wir wollten etwas entfachen zur 2. Halbzeit. Aber das ist uns nicht gelungen. Wir haben Qualität und Erfahrung auf dem Platz. Das darf nicht passieren. Nach vier Spielen drei Niederlagen, das ist extrem bitter. Wir haben das Pokalspiel in Braunschweig gewonnen, gegen Kaiserslautern haben wir auch gewonnen, es geht ja. Jetzt müssen wir trotz dieses bitteren Freitagabends weitermachen."

Das Stadion hier macht Hoffnung. Das muss man wieder hervorheben, wie die Fans uns 90 Minuten lang unterstützen haben. So kenne ich Schalke seit zwei Jahren. Es tut weh, wenn du die Leute so nach Hause schickst. Trotzdem bin ich von der Qualität in der Mannschaft überzeugt. Es bringt ja jetzt nichts alles kaputt zu analysieren. Simon Terodde

Die Fans, 60.403 Zuschauer waren wieder in der Arena, taten Terodde an diesem bitteren königsblauen Abend besonders leid.





