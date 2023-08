Schalke: Reis gibt Prognose bei Drexler und Karaman und spricht über Kiel

Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend Holstein Kiel. Trainer Thomas Reis äußert sich zu den Ausfällen von Kenan Karaman und Dominick Drexler.

Nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig ist der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitagabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker) gefordert, eine Reaktion zu zeigen.

Verzichten müssen die Königsblauen auf zwei wichtige Spieler: Angreifer Kenan Karaman und Mittelfeldmann Dominick Drexler fallen aus. Beide zogen sich bei der Pleite in Braunschweig Muskelverletzungen zu und werden noch einige Wochen fehlen.

"Definitiv bis zur Länderspielpause" wird Trainer Thomas Reis nicht auf das Duo zählen können, wie er auf der Pressekonferenz am Mittwoch erklärte. Demnach könnten Karaman und Drexler frühestens beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 16. September ins Team zurückkehren.

Auch Sebastian Polter wird gegen Kiel nicht dabei sein. Der Stürmer, der sich bislang hinter dem gesetzten Simon Terodde anstellen muss, laboriert weiterhin an einer Risswunde am Zeh, die ihn schon am vergangenen Wochenende einen Kaderplatz kostete. "Aller Voraussicht nach steht er gegen Wiesbaden zur Verfügung", sagte Reis.

Dass die Schalker eine gute Woche vor dem Transferschluss noch Verstärkungen suchen, ist bekannt. Die Defensive und insbesondere die linke Abwehrseite steht bei der Suche im Fokus, das bekräftigte Reis am Mittwoch noch einmal.

Zugleich betonte der 49 Jahre alte Coach, dass er hundertprozentiges Vertrauen in den derzeitigen Kader habe. Und das trotz des schwachen Saisonstarts mit den Niederlagen in Hamburg (3:5) und Braunschweig und der nicht gerade überzeugenden Leistung beim einzigen Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0 in doppelter Überzahl).

Durch diesen holprigen Saisonbeginn nimmt der Druck auf die Gelsenkirchener schon am vierten Spieltag zu. Dass es auf den Rängen unruhig werden könnte, glaubt Reis aber nicht - sofern seine Mannschaft einen engagierten Auftritt hinlegt. "Du musst Gas geben und den Rasen umpflügen. Es liegt an uns. Wenn wir Gas geben, stehen die Fans hinter uns."