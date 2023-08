Schalke-Gegner: "Wenn Holstein Kiel auf Schalke spielt, ist man immer Außenseiter"

Am 4. Spieltag ist Holstein Kiel bei Schalke 04 zu Gast - und könnte auf einen alten Bekannten treffen. Das sagte Holstein-Trainer Rapp im Vorfeld der Partie.

Nach zwei Siegen zum Start in die 2. Bundesliga hat Holstein Kiel am 3. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg seine erste Niederlage kassiert.

Als nächstes steht das Auswärtsspiel bei Absteiger FC Schalke 04 auf dem Programm, mit dem die Kieler am Freitagabend (25. August, 18.30 Uhr) den 4. Spieltag eröffnen. Die Gelsenkirchener wollen nach drei Punkten aus drei Spielen den zweiten Heimsieg.

„Wenn Holstein Kiel auf Schalke spielt, ist man immer Außenseiter“, erklärte Holstein-Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz des Klubs. Dennoch sieht der Kieler Chefcoach gute Chancen, Punkte aus dem Revier mitzunehmen. „Wir haben unsere Stärken, sind eine gefestigte und junge Mannschaft, die weiß, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können. Schalke hat eine große individuelle Qualität, dazu kommt das Stadion und Schalke will unbedingt gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet.“

Abzuwarten bleibt, ob Timo Becker in seiner Vorbereitung bereits weit genug ist. Nach einem Syndesmosebandanriss meldete sich der Verteidiger zwar fit, übereilen will es Rapp mit einem Einsatz aber nicht.

Becker ist ein Schüler der Knappenschmiede, durchlief die Schalker Jugend und wechselte in die U17 von Rot-Weiss Essen, wo er seine ersten Schritte im Herrenfußball machte und 89 Pflichtspiele für RWE absolvierte. Es folgte eine Rückkehr zu S04, eine Leihe zu Hansa Rostock – und im vergangenen Sommer der Wechsel an die Ostsee.

Man kann sich darauf einstellen und weiß, dass man gegen die Zuschauer spielt, dass durch die Zuschauer eine gewisse Emotionalität entstehen wird. Marcel Rapp

Für Becker ist es also „ein besonderes Spiel, da habe ich als Trainer auch ein bisschen Fürsorgepflicht, dass ich den nicht in was reinjage. Jeder weiß, dass es sein Verein ist, und er trotzdem alles für Holstein reinwirft“, mahnte Rapp zur Vorsicht, garantierte aber: „Er wird auf jeden Fall im Kader stehen.“ Innenverteidiger Carl Johansson wird hingegen fehlen.

Nicht nur Becker erwartet eine beeindruckende Kulisse. „Ich glaube, ich muss keinem Spieler erklären, was auf Schalke passieren wird. Man muss es einfach erlebt haben“, sagte Rapp. Davor sei seine Mannschaft gewarnt. „Man kann sich darauf einstellen und weiß, dass man gegen die Zuschauer spielt, dass durch die Zuschauer eine gewisse Emotionalität entstehen wird. Wenn ich in die Mannschaft reinhöre, fahren wir voller Vorfreude hin. Wir werden von vielen Kielern Unterstützung bekommen und wollen uns beweisen.“ Rund 2700 Kieler Fans erwarten die Holsteiner im Gästeblock auf Schalke.