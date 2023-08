Der 1. FC Magdeburg erreichte mit einem Auswärtssieg beim SSV Jahn Regensburg (2:1) die zweite DFB-Pokal-Runde. Amara Condé war der beste Mann auf dem Platz.

Was haben der 23. Dezember 2020 und der 14. August 2023 gemeinsam? An beiden Tagen wurde Amara Condé zum "Man of the Match" im DFB-Pokal gewählt. 2020 im Trikot von Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf (3:2) und am Montagabend dann als Kapitän des 1. FC Magdeburg beim SSV Jahn Regensburg (2:1).

Entsprechend glücklich zeigte sich der Mittelfeldmotor des Zweitligisten nach dem Abpfiff. Schließlich hatte er mit seiner Vorlage zum 1:0 von Luca Schuler das Weiterkommen maßgeblich mit eingeleitet. "Man kann jetzt nicht sagen, dass das unbedingt so einstudiert war. Dafür ist das Fußballspiel zu schnell", betonte Condé im Sportschau-Interview schmunzelnd.

Trotzdem erklärte der 26-Jährige, dass er den ehemaligen Schalker bewusst in Szene setzte: "Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren sehr gut. Er weiß ganz genau, wenn der Ball so zurückkommt, dass ich ihn dann als erstes suche, weil er eine Waffe ist. Man hat ja gesehen, wie schnell Luca ist. Gott sei Dank hat es geklappt und er konnte für uns das 1:0 machen."

Zum ersten Mal seit der Saison 2017/18 erreichte der Zweitligist die zweite Runde im DFB-Pokal. Ganz zur Freude des Kapitäns: "Das bedeutet uns besonders viel. Wir hatten in den letzten Jahren auch nicht die einfachsten Gegner, vor allem wenn man sich in der letzten Saison Eintracht Frankfurt anschaut. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Es war ein hart erkämpfter Sieg. Regensburg hat es uns sehr schwer gemacht und wir haben es auch nicht wirklich gut gemacht. Wir sind aber weitergekommen und das ist das Wichtigste."

Zwei Jahre spielte Condé für Rot-Weiss Essen

Seit 2021 spielt Amara Condé für den 1. FC Magdeburg und seit 2022 führt er die Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Meisterschaft in der 3. Liga, Kapitänsamt, Zweitliga-Klassenerhalt – bislang ist es eine Erfolgsgeschichte zwischen dem technisch versierten Mittelfeldspieler und dem FCM.

Vor seinem Wechsel in den Osten spielte der gebürtige Freiberger zwei Jahre für Rot-Weiss Essen und bestritt 67 Pflichtspiele im RWE-Trikot. Seine Highlights: Condé erzielte in seinem ersten Liga-Spiel gegen Borussia Dortmund II (2:1) ein traumhaftes Freistoßtor und wurde – wie bereits oben erwähnt – im DFB-Pokal-Duell gegen Düsseldorf zum besten Spieler des Spiels gewählt. Am Montag gab es dann die zweite Trophäe…