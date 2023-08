DFB-Pokal: Gegen Rot-Weiss Essen - HSV kommt wohl ohne seinen Cheftrainer an die Hafenstraße

Am Sonntag (13. August, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es in der 1. DFB-Pokal-Runde zum Spiel Rot-Weiss Essen gegen den Hamburger SV. Gut möglich, dass der HSV ohne seinen Coach kommt.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, könnte der Hamburger SV am Sonntag (13. August, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Spiel der 1. DFB-Pokal-Runde bei Rot-Weiss Essen ohne seinen Cheftrainer angehen.

Denn Tim Walter fehlte am Samstag auch beim Abschlusstraining der Rothosen im Volkspark. Der Grund: Eine hartnäckige Erkältung, die Walter aktuell aus dem Gefecht setzt.

Co-Trainer Merlin Polzin, Filip Tapalovic und Julian Hübner führten die HSV-Profis durch die letzte Einheit vor dem Traditionsduell im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Sollte der 47-jährige HSV-Cheftrainer Walter nicht rechtzeitig fit werden, dann würden Polzin, Tapalovic und Hübner auch am Sonntag in Essen die Verantwortung für die Mannschaft haben.

Dass Walter gesundheitlich angeschlagen ist, konnte man schon am Freitag auf der Pressekonferenz erkennen. Seine Stimme war nicht in Topform. Doch der HSV-Trainer war klar zu verstehen.

Hamburger SV: Cheftrainer hat Respekt vor RWE

Er warnte seine Mannschaft vor Drittligist Rot-Weiss Essen und sagte: "Für uns ist es wichtig, dass wir im Gegensatz zu Karlsruhe nicht nur dabei sind, sondern voll da sind. Und in der letzten Minute da sind. Wenn wir das schaffen, dann ist es das, was wir in jedem Spiel brauchen. Egal, ob Pokal oder nicht. Wir wollen einfach gewinnen. Und mit der Einstellung fahren wir da auch hin."

Mit "da" meinte der Trainer die Hafenstraße. Für ihn ist es der erste Besuch. "Von Horst (Hrubesch, d.Red.) habe ich einiges gehört aus der Vergangenheit. Wir freuen uns da hin zufahren. Wir wissen, dass es sehr, sehr hitzig wird da", sagte Walter und zog eine Parallele zwischen dem HSV und RWE: "Letztendlich unterscheidet die Vereine nur die Liga. Tradition und Leidenschaft zum Spiel, ich glaube, das haben sich beide Vereine auf die Fahne geschrieben."

All das wird Walter am Sonntag aber nur wenig interessieren. "Unser Anspruch ist es, nach Essen zu fahren und da zu gewinnen", machte er abermals deutlich. Der HSV habe den Anspruch, im Pokal immer in die nächste Runde zu ziehen und wenn möglich "noch mehr" zu erreichen.