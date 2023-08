Schalke: "Heißer Tanz" am Samstagabend - das sagt Lautern-Trainer Schuster

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag den 1. FC Kaiserslautern. So schaut FCK-Trainer Dirk Schuster auf die Partie.

Nach mehr als einem Jahrzehnt ist es soweit: Der FC Schalke 04 bestreitet wieder ein Pflichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zuletzt standen sich beide Teams in der Bundesliga-Saison 2011/12 gegenüber. Die Königsblauen setzten sich mit 4:1 durch.

Wie viel Zeit seither vergangenen ist, verdeutlicht der Blick auf den damaligen Aufstellungsbogen. Bei Schalke erzielten Lewis Holtby, Klaas-Jan Huntelaar, Raul und Jefferson Farfan die Tore. Bei Lautern stürmten Christian Tiffert und Sandro Wagner.

Jetzt treffen sich die Traditionsklubs in der 2. Bundesliga wieder, in die der FCK vor einem Jahr aufstieg. Und Trainer Dirk Schuster blickt voller Vorfreude auf das Duell am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker).

"In diesem Hexenkessel werden wir auch eine sensationelle Unterstützung unserer Fans haben. Dessen sind wir uns auch bei den Schalkern bewusst", sagt er in einer Medienrunde am Donnerstag. "Beide Seiten haben positiven Druck, wir wollen unseren Beitrag zu einem geilen Fußballabend leisten."

Schuster rechnet mit einem "geilen Spiel" und erklärt: "20:30 Uhr, Flutlicht, ausverkauftes Haus, Millionen vor den Fernsehern, Primetime. Wir wollen auf Schalke an unsere Leistungen, die wir gegen große Namen der Liga in der vergangenen Saison gezeigt haben, anknüpfen und ihnen einen heißen Tanz bieten."

Gut 6000 Fans aus der Pfalz werden offiziell am Samstagabend in Gelsenkirchen erwartet. Gut für den FCK und Coach Schuster: Er hat keine Ausfälle zu beklagen. Die Angreifer Terrence Boyd und Ragnar Ache, der bei seinem Debüt gegen den FC St. Pauli vor einer Woche (1:2) gleich einen Treffer erzielte, sind wieder fit. Zudem hat Jean Zimmer seine Rotsperre aus der vergangenen Saison abgesessen.

Was Schuster in Gelsenkirchen von seiner Elf sehen will? "Ich erwarte von meiner Mannschaft einen mutigen und beherzten Auftritt, mit Disziplin sauber zu verteidigen, mehr Offensivaktionen zu starten und Zielstrebigkeit in Richtung gegnerisches Tor."