Schalke: Aufstiegstorhüter Martin Fraisl wechselt ins Ausland

In der Saison 2021/22 spielte Martin Fraisl für den FC Schalke 04, zuletzt stand er bei Arminia Bielefeld im Tor. Jetzt wechselt er ins Ausland.

Innerhalb eines Jahres hat Martin Fraisl eine große sportliche Achterbahnfahrt in der 2. Bundesliga durchlebt. Erst feierte der 30 Jahre alte Torhüter den Aufstieg mit dem FC Schalke 04. Dann wechselte er zu Arminia Bielefeld - und wurde mit den Ostwestfalen in die 3. Liga durchgereicht.

Nach dem Abstieg im Juni gehörte Fraisl zu den zahlreichen Abgängen der Ostwestfalen. Jetzt hat der Torhüter aus Österreich einen neuen Klub gefunden: Er wechselt zum FC Midtjylland in die dänische erste Liga. Dort hat er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

"Ich habe einige gute Gespräche geführt und einen Eindruck davon gewonnen, dass Midtjylland ein fantastischer Verein ist, der anders funktioniert als alles, was ich zuvor gesehen habe", begründet Fraisl seinen Wechsel zum FCM. "Die Standards hier erfüllen alles, was ich mir in meiner Karriere gewünscht habe."

Für Fraisl ist es die vierte Station außerhalb seiner Heimat. Abgesehen von seiner Zeit in Deutschland bei Bielefeld, Schalke und Sandhausen spielte er bereits in Rumänien und den Niederlanden.

Ex-Schalker Fraisl in der Rolle des Herausforderers

In Dänemark fordert der Schlussmann Jonas Lössl heraus. Der frühere Mainzer war in der vergangenen Saison die Nummer eins und stand auch an den ersten zwei Spieltagen der Superligaen zwischen den Pfosten - Midtjylland gewann beide Partien.

Diese Rolle kennt Fraisl bereits aus Schalker Zeiten. Nach seiner Ankunft musste er sich zunächst hinter Ralf Fährmann anstellen, lief der S04-Legende dann aber den Rang ab. 26 Partien bestritt Fraisl für Schalke, am Ende stand der Aufstieg und die Zweitliga-Meisterschaft.

Nun wolle er auch mit Midtjylland Trophäen gewinnen, erklärte er. "Ich habe das Gefühl mit Schalke 04 gespürt, als wir die 2. Bundesliga gewonnen haben, und dieses Gefühl möchte ich wieder haben. Darüber hinaus werde ich die Mannschaft mit meiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz unterstützen."