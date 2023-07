Schalke: Seguin und Drexler wieder im Mannschaftstraining

Stamm-Torwart Ralf Fährmann trainierte indes nur individuell. Dem 34-Jährigen rennt wenige Tage vor dem Start gegen den HSV die Zeit davon.

Bei der ersten Einheit von Schalke 04 nach der Rückkehr aus dem Trainingscamp im österreichischen Mittersill waren nicht nur alle Augen auf den aus Nürnberg geholten Neuzugang Lino Tempelmann gerichtet, sondern auch auf Blendi Idrizi. Vor über 300 S04-Fans präsentierte sich der Mittelfeldspieler im neuen Look: Der 25-Jährige, der zuletzt an Jahn Regensburg ausgeliehen war, trug bei strahlendem Sonnenschein komplett Glatze.

Trainer Thomas Reis leitete auf dem Trainingsplatz neben dem Parkstadion 20 Feldspieler und drei Torhüter an. Dass Stammkeeper Ralf Fährmann zum Zweitliga-Start gegen den Hamburger SV rechtzeitig fit wird, scheint immer unwahrscheinlicher. Fährmann trainierte nach seiner Wadenverletzung und Zahn-Operation noch individuell, während sich Justin Heekeren, Neuzugang Marius Müller sowie Routinier Michael Langer im Trainingsspiel abwechselten.

Schalke: Cedric Brunner fehlt erkrankt

Neben Rechtsverteidiger Cedric Brunner, der erkrankt fehlte, beschränkte sich auch Eigengewächs Mehmet-Can Aydin auf individuelle Trainingsarbeit. Aydin hatte schon in Österreich beim Test gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze (5:0) gefehlt, weil er laut Trainer Reis „einen Schlag abbekommen“ hatte.

Schalkes Neuverpflichtung Paul Seguin konnte in Mittersill nur leichtes Lauftraining absolvieren, weil ihm seine Wade Probleme bereitete. Am Dienstag konnte der Ex-Berliner alle Team-Übungen mitmachen. Dominick Drexler, der gegen Zabrze vorsichtshalber nicht dabei war, stand ebenfalls wieder komplett zur Verfügung. Schalkes Coach Thomas Reis ließ nach dem üblichen Aufwärmprogramm zunächst in zwei Gruppen auf kleinem Feld auf vier kleine Tore spielen, anschließend gab es ein Trainingsspiel auf große Tore.

Dabei erzielte der aus Bielefeld geholte Bryan Lasme einen Treffer und schrammte nach einem Beinschuss nur knapp an einem zweiten Tor vorbei. Kurz vor Trainingsende gab es eine kleine Schrecksekunde: Lasme griff sich nach einem Zweikampf mit Glatzkopf Idrizi für ein paar Sekunden an die Hüfte, konnte dann aber trotz seines schmerzverzerrten Gesichts weitermachen.