Früheres BVB-Talent Burnic bleibt in der 2. Bundesliga

Nach seinem Vertragsende beim 1. FC Heidenheim hat Dzenis Burnic einen neuen Verein gefunden.

Der 25-Jährige, der bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde und zwei Einsätze für die BVB-Profis sammelte, bleibt in der 2. Bundesliga und schließt sich dem Karlsruher SC an. Das teilte der KSC am Montag mit, ohne Angaben über die Vertragsdauer zu machen.

Nach Heidenheim und Dynamo Dresden ist es die dritte Zweitliga-Station für den zentralen Mittelfeldspieler. "Wir freuen uns, mit Dzenis Burnic einen Neuzugang zu bekommen, der im Mittelfeld variabel einsetzbar ist. Er ist in unserem System sowohl auf der Achterposition als auch auf der Doppelsechs oder als alleiniger Sechser vorstellbar", wird Trainer Christian Eichner vom Verein zum Neuzugang zitiert.

Burnic stammt aus Hamm und durchlief die Jugendteams des BVB. Zweimal wurde er U19-Meister mit den Borussen, genauso oft gewann er die Meisterschaft zuvor in der B-Jugend. Er war Teil des Kaders, der 2017 den DFB-Pokal gewann.

Burnic spielte zweimal für die BVB-Profis

Durchsetzen konnte sich der Mittelfeldspieler in Dortmund allerdings nicht. Er feierte 2016 sein Profi-Debüt in der Champions League und spielte insgesamt zweimal für das Bundesliga-Team, ehe er an den VfB Stuttgart und nach Dresden verliehen wurde. 2020 wechselte er fest nach Heidenheim. In der Aufstiegssaison stand Burnic in 20 Begegnungen auf dem Rasen, zumeist als Einwechselspieler.

Jetzt setzt er seine Karriere in Karlsruhe fort. Burnic bringt die Erfahrung von 94 Zweitliga-Einsätzen (ein Tor, drei Vorlagen) mit. "Ich freue mich riesig, bald in diesem tollen Stadion aufzulaufen. Mit diesen Fans im Rücken kann es nur gut werden! Ich habe schon während meiner Auswärtsspiele hier gemerkt, dass etwas ganz Großes entsteht", sagt er. "Meine Gespräche mit Christian Eichner waren sehr positiv. Ich freue mich hier zu sein, auf meine neuen Mitspieler, mein Trainerteam und möchte einfach Spaß haben!"