Polizeiliche Ermittlungen: Herthas Gersbeck aus Trainingslager abgereist

Torhüter Marius Gersbeck von Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist in Folge einer polizeilichen Ermittlung aus dem Trainingslager der Berliner in Zell am See abgereist.

Das bestätigte der Klub am Montagmorgen. „Sportliche Leitung und Geschäftsführung werden die Situation nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten“, teilte der Klub mit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wolle sich der Verein nicht weiter äußern. Medienberichten zufolge soll der 28 Jahre alte Keeper, der erst in diesem Sommer aus Karlsruhe zu seinem Jugendklub zurückgekehrt war, in Österreich in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Trainer Pal Dardai bereitet seine Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bundesliga noch bis Freitag in Zell am See auf den Zweitliga-Start am 29. Juli bei Fortuna Düsseldorf vor.

Zur Startseite