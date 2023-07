Eure Fragen werden beantwortet. Wir starten beim FC Schalke - und mit Ralf Fährmann.

Was wolltet ihr schon immer von Schalke-Torhüter Ralf Fährmann wissen? Wir sammeln eure Fragen und stellen sie dem 34-Jährigen während des Trainingslagers in Österreich. Die Antworten gibt es in unserem Sonderheft zur Hinrunde der kommenden Saison.

Stellt die Fragen bei den Kommentaren unter dem Text oder schickt Sie an reviersport@funkesport.de