Zweitligist 1. FC Magdeburg befindet sich bis zum 14. Juli im Trainingslager in Österreich. Auch Luca Schuler ist mit dabei.

Mit zwölf Toren und drei Vorlagen feierte Luca Schuler in der Spielzeit 2021/22 seinen persönlichen Durchbruch im Profifußball. Der Stürmer hatte einen erheblichen Anteil am Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die 2. Liga. Im Unterhaus wollte er an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen, doch der 24-Jährige wurde vom Verletzungspech ausgebremst.

Insgesamt absolvierte Schuler nur zwölf Liga-Partien über 625 Minuten. Zunächst musste der Angreifer mit einem Syndesmosebandriss passen und ab Ende Oktober 2022 fiel er dann sechs Monate aufgrund eines Ermüdungsbruchs aus. Mittlerweile ist der 1,90-Meter-Hüne aber wieder fit und weilt mit seinen Mannschaftskollegen seit mehreren Tagen im Trainingslager in Hochfilzen (Österreich).

Schuler ist wieder "gesund und beschwerdefrei"

Im Interview mit dem MDR zeigte sich Schuler erleichtert, dass er nach zuletzt zwei verpassten Trainingslagern wieder mit dabei ist: "Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich mit im Trainingslager bin. Das war letztes Jahr leider nicht der Fall – weder im Sommer, noch im Winter. Ich bin gesund und beschwerdefrei."

Schuler möchte nach der schwierigen Saison wieder angreifen und an die Form der Meister-Saison herankommen. Der Grundstein dafür soll im Trainingslager gelegt werden, um seinen Stammplatz zurückzuerobern: "Man will natürlich am liebsten immer von Anfang an spielen, sonst wäre man falsch im Fußball. Das muss aber dann der Trainer entscheiden. Wir wollen richtig Gas geben, haben einiges vor und wollen sehr erfolgreich sein."

Besonders fiebert Schuler den Duellen mit seinem Ex-Klub Schalke 04 entgegen. Von Januar 2020 bis Juni 2021 trug er das Trikot der Knappen. Für die U23 absolvierte er 39 Spiele in der Regionalliga West (12 Tore) und bei den Profis wurde er zweimal in der Bundesliga eingesetzt. Der große Durchbruch blieb ihm allerdings verwehrt.

"Ich freue mich besonders auf Schalke. Das wird für alle ein Highlight-Spiel, natürlich auch für mich. Ich durfte ja zwei Spiele für Schalke machen. Damals war es allerdings in der Corona-Zeit ohne Zuschauer. Deshalb freue ich mich besonders, wenn die Hütte dann voll sein wird. Im besten Fall gewinnen wir beide Spiele und wenn mir dann noch ein Tor gelingt, wäre ich natürlich sehr glücklich", erklärte Schuler schmunzelnd.