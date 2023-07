2. Liga: Über 150 Zweitliga-Spiele und zuletzt Kapitän - Hertha holt Führungsspieler

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat seinen fünften externen Neuzugang für die kommende Zweitliga-Saison vorgestellt.

Nach Jeremy Dudziak (Greuther Fürth), Fabian Reese (Holstein Kiel), Marius Gersbeck (Karlsruher SC) und Gustav Christensen (FC Midtjylland U19) hat Hertha BSC nun den fünften externen Zugang präsentiert.

Toni Leistner, ein erfahrener und zweikampfstarker Innenverteidiger, verstärkt den Hauptstadt-Klub. Der 32-Jährige, dessen Kontrakt bei der VV St. Truiden in Belgien diesem Sommer ausgelaufen ist, bindet sich bis 2025 an die Hertha. Leistner war bei den Belgiern zuletzt Mannschaftskapitän.

"Toni ist ein Leader, der sich sowohl am Boden als auch in der Luft zu behaupten weiß und die 2. Bundesliga bestens kennt. Außerdem verfügt er über reichlich Erfahrung, die unserer Mannschaft guttun wird. Wir glauben fest daran, dass er mit seinem leidenschaftlichen Einsatz schnell überzeugen wird", beschreibt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber den Zugang.

"Ich habe direkt gespürt, dass ich Bock auf die Aufgabe und den Berliner Weg bei Hertha habe. Mit meiner Erfahrung möchte ich vorangehen, Leistung bringen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten", betont Leistner.

Der gebürtige Dresdner feierte 2011 sein Profidebüt im Trikot der SG Dynamo. Nach einer Leihe zum Halleschen FC landete der 1,90-Meter-Hüne im Sommer 2014 beim 1. FC Union. Vier Jahre später ging es für den Rechtsfuß nach England zu den Queens Park Rangers. Aus der Championship gelang Leistner schließlich der Sprung in die Bundesliga.

Während einer Leihe zum 1. FC Köln in der zweiten Hälfte der Saison 2019/20 brachte es der Defensivakteur auf 13 Einsätze im deutschen Oberhaus. Anschließend folgte der Wechsel zum Hamburger SV. Für die Norddeutschen bestritt der Sachse 19 Begegnungen in der 2. Liga, in der er es insgesamt auf 154 Partien bringt. Seit 2021 lief der Neu-Herthaner in der höchsten Spielklasse Belgiens auf. Bei St. Truiden fungierte der Führungsspieler zuletzt als Kapitän.