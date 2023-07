Schalke: Cissé rettet Mali - und feiert Einzug ins Olympiaturnier

Wird Ibrahima Cissé die Überrschaung der neuen Saison? Bei der Afrika-U23-Meisterschaft spielte der Schalke-Verteidiger für Mali jedenfalls eine herausragende Rolle.

Im Halbfinale um die Afrika-Meisterschaft der U23-Mannschaften gegen Gastgeber Marokko musste Ibrahima Cissé noch völlig entkräftet ausgewechselt werden. Gerüchte machten die Runde, der Schalker habe sich sogar verletzt. Dies dementierte der FC Schalke 04 sofort. Im Spiel um Platz drei stand Ibrahima Cissé dann am Freitagabend wieder 90 Minuten für sein Heimatland Mali auf dem Platz.

Zur Unterstützung und um ihm seine Wertschätzung auszudrücken, war Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel, der am Donnerstabend noch beim Testspiel des S04 am Bocholter Hünting (2:2) war, am Freitag extra nach Marokko gereist. Vor dem Spiel hatte er Cissé im Mannschaftshotel besucht und mit ihm sicher auch das weitere Vorgehen nach seinem Urlaub besprochen.

Am Abend schaute er sich dann das Spiel in Tanger im Stadion an. Und es hat sich gelohnt. Hatte Mali im Halbfinale noch das Elfmeterschießen gegen Marokko verloren, ging es diesmal besser aus. Mit 4:3 besiegte Mali Guinea und holte sich somit den Trostpreis.

Cissé spielte auf der rechten Site in der Innenverteidigung 90 Minuten lang durch. In der Nachspielzeit rettete er seinem Team mit einer aufmerksamen Aktion den Einzug ins Elfmeterschießen, als er in der 92. Spielminute in höchster Not vor dem völlig frei einschussbereiten gegnerischen Stürmer den Ball wegschlug.

Schalke-Vorstand Knäbel besucht Cissé in Marokko

Beim anschließenden Elfmeterschießen kam der schlaksige Innenverteidiger nicht zum Zug. Dafür feierte nach dem 4:3-Sieg umso ausgelassener. Für Mali bedeutet der dritte Platz gleichzeitig auch die Qualifikation für das olympische Fußballturnier.

Durch seinen sportlichen Erfolg mit der Nationalmannschaft verpasst Cissé allerdings das Trainingslager der Königsblauen. Er wird erst nach einem Urlaub wieder nach Gelsenkirchen zurückkehren und dann ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der 22-Jährige könnte die Überraschung im Kader der Knappen in dieser Saison werden. Schalkes Trainer Thomas Reis hält ohnehin große Stücke auf den Innenverteidiger. Er wisse noch gar nicht, wie gut er sei, sagte Reis einmal über ihn.

Schalke sucht Verstärkung für die Abwehr

Dennoch weiß der Trainer des S04 auch, dass er sich nicht darauf verlassen kann, dass Cissé, der in der vergangenen Saison überwiegend in der U23 zum Einsatz kam, oder auch Abwehrkollege Leo Greiml in dieser Saison leistungsmäßig einen Schritt nach vorne machen.

„Die Priorität liegt ganz klar defensiv“, sagte Reis nach dem Testspiel in Bocholt auf die Frage, wie er das durch den Verkauf von Marius Bülter zusätzlich zur Verfügung stehende Geld nutzen wolle. Und wenn dann zusätzlich noch Cissé, der in allen Spielen für Mali zum Einsatz kam und wichtige Erfahrungen sammelte, leistungsmäßig explodieren würde, hätte Reis noch eine Alternative mehr.