Schalke findet Abnehmer für nächsten Leihspieler

Bei Schalke 04 konnte Dries Wouters nie überzeugen. Jetzt verlässt der Verteidiger die Königsblauen endgültig.

Der FC Schalke 04 bekommt einen weiteren Profi von der Gehaltsliste: Dries Wouters verlässt die Gelsenkirchener und wechselt fix zum belgischen Zweitligisten Lommel SK. Dort unterschreibt der 26 Jahre alte Defensivspieler einen Vierjahresvertrag. Überraschend kommt der Abschied von Wouters nicht. Schon beim Trainingsauftakt der Schalke-Profis am Montag war er nicht dabei, weil die Transferverhandlungen sich auf der Zielgeraden befanden – nun kam es zur Einigung.

„Für alle Seiten ist der Transfer eine sinnvolle Entscheidung. Für Dries freut mich, dass er sich für die guten Leistungen im Saisonendspurt in Belgien mit einem Vertrag belohnt hat“, sagt Sportdirektor André Hechelmann zum Transfer.

In der vergangenen eineinhalb Saisons war Wouters an den belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehen, die ebenfalls an einer festen Verpflichtung des 1,91-Meter-Mannes interessiert waren. Nach durchwachsener Hinrunde erarbeitete sich Wouters im Saisonendspurt einen Stammplatz in Mechelen (ein Tor in zwölf Ligaspielen).

Auf Schalke konnte der Innenverteidiger nie wirklich Fuß fassen. Nach seinem Wechsel im Sommer 2021 vom KRC Genk nach Gelsenkirchen spielte Wouters nur dreimal für die Schalker. Nach nur einem halben Jahr ging es für ihn auf Leihbasis zurück in die belgische Heimat.

Schalke: Wouters ist der fünfte Leihspieler-Abgang

Durch den Transfer von Dies Wouters hat Schalke bereits fünf Leih-Rückkehrer abgegeben. Auch Can Bozdogan (fester Wechsel zum FC Utrecht), Jordan Larsson (Wechsel zum FC Kopenhagen), Kerim Calhanoglu (Wechsel zu Greuther Fürth) und Reinhold Ranftl (Wechsel zu Austria Wien) haben die Königsblauen nach einer Leihe in der Vorsaison nun endgültig verlassen. In Florian Flick (zuletzt 1. FC Nürnberg), Blendi Idrizi (zuletzt Jahn Regensburg) und Marvin Pieringer (zuletzt SC Paderborn) stehen noch drei Leih-Rückkehrer bei S04 unter Vertrag – doch auch ihre Zukunft ist offen.