2. Liga: Fix! Drittliga-Torschützenkönig wechselt zu diesem Zweitligisten

Ahmet Arslan, in der vergangenen Saison mit 25 Treffern Drittliga-Torschützenkönig, hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt in die 2. Bundesliga.

Der 1. FC Magdeburg hat das Tauziehen um Ahmet Arslan gewonnen. Der 29-jährige Offensivspieler stand zuletzt bei Zweitligist Holstein Kiel unter Vertrag und war in der vergangenen Saison zum Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen.

Dort wurde er mit 25 Treffern Torschützenkönig. Ab dem 1. Juli geht er nun für den FCM auf Torejagd. Auch Hertha BSC soll bis zuletzt an Arslan interessiert gewesen sein.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, sagt: "Ahmet bringt eine enorme Abschluss-Qualität mit und wird unser Offensivspiel bereichern. Zuletzt in Dresden hat er gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Das möchte er jetzt auch in der 2. Liga bei uns beweisen."

"Mit Ahmet konnten wir einen erfahrenen, torgefährlichen Spieler für uns gewinnen, der gerade eine sehr gute Saison hinter sich hat", ergänzt Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg.

Arslan wurde am 30. März 1994 in Memmingen (Bayern) geboren. Im Nachwuchs spielte er für den TSV Ottobeuren, 1. FC Phönix Lübeck, Lübeck 1876, den TSV Siems und den VfB Lübeck.

Beim VfB Lübeck machte er ab 2012 auch seine ersten Schritte im Männerfußball. Bis Sommer 2014 absolvierte er für den VfB insgesamt 33 Regionalligaspiele (13 Tore, zehn Vorlagen). Von 2014 bis 2016 war der 1,79-Meter-Offensivspieler für den Hamburger SV II aktiv. Dort verbuchte er 63 Regionalligapartien (32 Tore, 16 Vorlagen).

Keine erfolgreiche Zeit beim VfL Osnabrück

Im Sommer 2016 folgte der Wechsel zum VfL Osnabrück. In zwei Jahren kam Arslan auf 49 Drittligapartien (drei Tore, eine Vorlage). 2018 kehrte er nach Lübeck zum VfB zurück – und dies enorm erfolgreich. Bis 2020 standen 56 Regionalligapartien (29 Tore, 13 Vorlagen) auf der Habenseite.

Im Sommer des gleichen Jahres ging es weiter zu Holstein Kiel. Dort waren es für den variablen Offensivspieler in zwei Jahren 22 Zweitligaspiele (zwei Tore). In der vergangenen Saison wurde Arslan dann zum Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen und wurde mit 25 Toren in 36 Partien Torschützenkönig. Zudem verbuchte er neun Vorlagen.