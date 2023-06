2. Liga: Nach Abstieg - Letztjähriger Drittliga-Trainer heuert im Unterhaus an

Eintracht Braunschweig hat einen neuen Co-Trainer vorgestellt. Ein letztjähriger Drittliga-Trainer, der abgestiegen ist, wird Jens Härtel assistieren.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass Ronny Thielemann kurz vor einer Unterschrift als Co-Trainer bei Eintracht Braunschweig steht. Zum Ende der Woche hat der Zweitligist den Ex-Profi dann auch offiziell vorgestellt.

Thielemann, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschreibt und damit das Trainer-Team rund um Chef-Trainer Jens Härtel komplettiert, war in der vergangenen Saison mit dem FSV Zwickau aus der 3. Liga abgestiegen. Er hatte während der Saison das Traineramt von Joe Enochs übernommen. Zuletzt stand er mit einigen Drittligisten in Gesprächen - RS berichtete. Doch statt Cheftrainer in der 3. Liga wird er wieder seinem Kumpel Härtel zuarbeiten.

Thielemann war unter Härtel bereits zwei Mal Co-Trainer. In insgesamt 176 Spielen assistierte der 49-Jährige beim 1. FC Magdeburg sowie 159 Mal bei Hansa Rostock.

Als aktiver Spieler stand er unter anderem beim FC Energie Cottbus, bei Hansa Rostock und beim FC Carl Zeiss Jena unter Vertrag und kann dabei auch auf 39 Einsätze in der Bundesliga und weiteren 13 Spielen in der 2. Bundesliga zurückblicken.

"Ronny und ich kennen und schätzen uns seit Jahren. Ich bin sehr froh, dass er bei uns ist. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen", sagt Braunschweigs Chefcoach Jens Härtel.

Thielemann selbst freut sich auf seinen neuen Verein: "Ich bin voller Vorfreude und Tatendrang. Die Eintracht ist ein toller Verein mit viel Tradition, ich bin glücklich hier zu sein. Es ist schön, dass der Wechsel nach Braunschweig kurzfristig geklappt hat, die Zusammenarbeit zwischen Jens und mir ist seit Jahren vertrauensvoll und erfolgreich."

Ronny Thielemann als Trainer: 21. April 2008 bis 30. Juni 2010: Co-Trainer Energie Cottbus

1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011: Trainer Erzgebirge Aue U19

1. Juli 2011 bis 25. Oktober 2011: Co-Trainer 1. FC Magdeburg

25. Oktober 2011 bis 20. März 2012: Interimstrainer 1. FC Magdeburg

1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013: Trainer 1. FC Magdeburg U17

1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014: Trainer 1. FC Magdeburg U19

1. Juli 2014 bis 12. November 2018: Co-Trainer 1. FC Magdeburg

9. Januar 2019 bis 6. November 2022: Co-Trainer Hansa Rostock

20. Februar 2022 bis 9. Juni 2023: FSV Zwickau

Ab 1. Juli 2023: Co-Trainer Eintracht Braunschweig