Schalke: "Riesengroße Nachfrage" - Alle Dauerkarten bereits vergriffen

Für die kommende Zweitliga-Saison des FC Schalke 04 gibt es keine Dauerkarten mehr. Alle Tickets sind vergriffen.

Der FC Schalke 04 ist erneut in die 2. Bundesliga abgestiegen. Doch auch wenn künftig nicht mehr Borussia Dortmund oder der FC Bayern, sondern Vereine wie die SV Elversberg oder Wehen Wiesbaden in der Gelsenkirchener Veltins-Arena gastieren, ist das Interesse an den Heimspielen der Königsblauen weiterhin groß.

Diesen Schluss lässt zumindest der Verlauf des Dauerkartenverkaufs an diesem Mittwoch zu. Ab 10 Uhr gingen rund 1500 freigewordene Tickets für die kommende Spielzeit in den Verkauf. Rund vier Stunden später meldete S04, dass das gesamte Kontingent "binnen kürzester Zeit" verkauft wurde.

"Die Nachfrage nach den Dauerkarten war riesig", wird Vorstandschef Bernd Schröder in einer Mitteilung des Revierklubs zitiert. "Es ist ein tolles Gefühl, diesen Support unserer Fans zu spüren – wir hätten sicherlich ein Vielfaches der verfügbaren Tickets verkaufen können. Das macht uns stolz und lässt die Vorfreude auf die kommende Spielzeit steigen."

Der Verkauf der Dauerkarten war Vereinsmitgliedern vorbehalten. Pro Person konnten höchstens zwei Tickets erworben werden. Schalke hatte sich bereits für den Ansturm gewappnet und das Service-Center in der Geschäftsstelle von Dienstag bis zum morgigen Donnerstag geschlossen.

Während Fans also nun keine Chance mehr auf Saisontickets haben, können sie darauf hoffen, Karten für einzelne Heimspiele zu ergattern. Am 30. Juni wird der Spielplan für die Zweitliga-Runde veröffentlicht, kurz darauf starten die Schalker den Vorverkauf. Es wird weiterhin ein Vorkaufsrecht für Mitglieder geben, aber auch einen freien Verkauf, sofern noch Tickets übrig sind.

Schalke: Der Vorbereitungsplan im Überblick

24./25. Juni: Medizinische Untersuchungen

26. Juni: Öffentlicher Trainingsauftakt im Parkstadion

1. Juli: Testspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 (Getränke Hoffmann Stadion, 15.30 Uhr)

6. Juli: Testspiel 1. FC Bocholt – FC Schalke 04 (Gigaset Arena, 18 Uhr)

8. Juli – 16. Juli: Trainingslager in Mittersill/Österreich

11. Juli: Testspiel FC Schalke 04 - FC Kopenhagen (Kufstein, 18 Uhr)

22. Juli: Testspiel FC Schalke 04 - FC Twente (Veltins-Arena, 13.30 Uhr)

23. Juli: Schalke-Tag

28. - 30. Juli: Saisonauftakt 2. Bundesliga