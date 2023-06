Schalke: RevierSport-Liveticker - Jahreshauptversammlung in der Arena

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 lädt an diesem Samstag, 17. Juni 2023, seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Veltins-Arena ein. RevierSport ist per Liveticker für Euch vor Ort.

12.31 Uhr: Gerade wurde bekanntgegeben, dass heute 3528 Miglieder anwesend sind, davon 3484 stimmberechtigte. 12.29 Uhr: Auch Ivica Horvath wurde nach einer Rede der Kremers-Zwillinge einstimmig in die Ehrenkabine aufgenommen. seine Tochter hat die Ehrung entgegengenommen. 12.12 Uhr: Doch zunächst steht die Wahl von Ernst Poertgen und Ex-Trainer Ivica Horvath in die S04-Ehrenkabine an. 12.05 Uhr: Riesenjubel in der Arena! Es steht die Wahl von Benedikt Höwedes zum S04-Ehrenspielführer an. Von 2011 bis 2017 war "Bene" Kapitän. Er besitzt sportliche und epochale Bedeutung für den S04, gewann mit den Knappen 2011 den DFB-Pokal. 12.05 Uhr: 1353 S04-Mitglieder wurden für ihre 25-Jährige Mitgliedschaft geehrt. [url]https?://www.reviersport.de/fussball/2bundesliga/a594067---schalke-25-29-jahre-s04-mitglied-konstante-leben.html[/url] Zehn Schalker sind sogar 50 Jahre Schalke-Mitglied. Sie wurden von S04-Legende Olaf Thon persönlich besucht. 12.00 Uhr: In den vergangenen Minuten wurde der verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht, unter ihnen. "Asi" Erich Wehner, Bernd Kampmann, Stephan Schröter, Hassan Talib Haji, Matthias Libuda und Uschi Dargott. 11.51 Uhr: 2.700 Mitglieder sind übrigens weniger Anwesende als in den früheren Jahren. 11.47 Uhr: In einer weiteren Probeabstimmung entschieden sich die Mitglieder für "Sportlichen Erfolg"und "Finanzielle Resilienz" als Dinge mit der höchsten Priorität für den Verein. 11.41 Uhr: Das Ergebnis der Probeabstimmung ist da: Es stimmten 704 Mitglieder für "Ja" und 1964 mit "Nein". Es scheinen also knapp 2.700 stimmberechtigte Mitglieder in der Arena zu sein. 11.39 Uhr: Auch die U17-Europameister Assan Queadraogo und Taylan Bulut sitzen unter den Ehrengästen 11.36 Uhr: Nun laufen die Probeabstimmung. "Für ein nachaltiges Stadionerlebnis wäre ich bereit, mehr Geld für Tickets und Verpflegung auszugeben" 11.35 Uhr: Hefer erklärt die Abstimmungsregularien 11.30 Uhr: Axel Hefer hat die JHV eröffnet. 11.04 Uhr: Offizieller Beginn ist nun 11.34 Uhr! 10.45 Uhr: Der Beginn der Jahreshauptversammlung verschiebt sich wegen der teilsperrung auf der A2 und des deshalb entstandenen Staus um mindestens eine halbe Stunde. 10.30 Uhr: Willkommen aus Gelsenkirchen. Wir haben unseren Platz gefunden und warten gespannt auf die Jahreshauptversammlung 2023 des FC Schalke 04. Es gibt einige spannende Themen zu besprechen. Um 11.04 Uhr soll es hier losgehen.

