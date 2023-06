Eintracht Braunschweig: Zweiter Zugang - Ein Nationalspieler für die Hamburger Straße

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat seinen zweiten externen Zugang präsentiert. Es handelt sich diesmal um einen Nationalspieler.

Nach Johan Gomez (FSV Zwickau) hat Eintracht Braunschweig mit Robert Ivanov seinen zweiten externen Zugang für die Saison 2023/2024 verpflichtet. Ivanov ist aktueller finnischer Nationalspiele.

Der Innenverteidiger wechselt vom polnischen Erstligisten Warta Posen zu den Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Der 28-jährige Abwehrspieler, der 1,97 Meter groß ist, war seit Sommer 2020 in Posen (87 Partien, zwei Treffer) aktiv. Zuvor trug er vier Jahre das Trikot des finnischen Erstligisten FC Honka (146 Spiele, 18 Tore). Der Defensivakteur gab zudem im Januar 2019 sein Debüt in der finnischen A-Nationalmannschaft und bestritt seitdem insgesamt 20 Länderspiele.

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport, betont: "Robert ist ein Spieler mit extrem guten Defensivqualitäten, der auf jeder Höhe verteidigen kann und darüber hinaus auch über einen guten Spielaufbau verfügt. Er wird uns mit seiner Körpergröße auch bei Standardsituationen offensiv wie defensiv weiterhelfen können. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat."

"Ich bin sehr glücklich, in Braunschweig zu sein. Es war immer mein Traum, eines Tages in Deutschland zu spielen und mit dem Wechsel zur Eintracht geht für mich dieser Traum in Erfüllung. Ich kann es kaum erwarten, vor den großartigen Fans an der Hamburger Straße zu spielen und die Farben dieses Traditionsvereins zu tragen. Wir können vieles zusammen erreichen und werden eine erfolgreiche gemeinsame Zeit haben", ergänzt Ivanov.

Eintracht Braunschweig: Insgesamt acht Abgänge

Mit Bryan Henning, Tarsis Bonga und Enrique Peña Zauner haben drei Spieler die Eintracht mit unbekanntem Ziel verlassen. Hinzu gesellen sich die bisher ausgeliehenen Akteure Linus Gechter (Hertha BSC), Filip Benkovic (Udinese), Eita Endo (Union Berlin), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg) und Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig).