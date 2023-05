Fortuna Düsseldorf: Ex-NLZ-Direktor Frank Schaefer hat einen neuen Job gefunden

Frank Schaefer war bis zuletzt Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bei Fortuna Düsseldorf. Nun hat er eine neue Herausforderung gefunden.

Ende Februar 2023 beendeten Fortuna Düsseldorf und Nachwuchsleistungszentrum-Direktor Frank Schaefer ihre Zusammenarbeit.

Schaefer kam im Oktober 2016 als Leiter des NLZ in die Landeshauptstadt, wurde im November 2019 zum Direktor ernannt. Schaefer war seit 2016 dafür verantwortlich, dass das NLZ der Fortuna kontinuierlich und in großen Schritten professionalisiert und weiterentwickelt wurde. Dessen Nachfolger wurde Stefan Vollmerhausen.

Nun hat der 59-jährige Schaefer eine neue Herausforderung gefunden. Schaefer wird neuer leitender Verbandssportlehrer des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Der gebürtige Kölner nimmt seine Arbeit beim siebtgrößten DFB-Landesverband am 1. Juli 2023 auf und tritt die Nachfolge von Markus Schenk an, der Ende des Jahres in den altersbedingten Ruhestand geht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Frank Schaefer für den Fußball-Verband Mittelrhein gewinnen konnten", erklärt FVM-Vizepräsident Hans-Christian Olpen, beim FVM unter anderem für den Bereich der Qualifizierung verantwortlich. "Er kennt alle Facetten des Fußballs und hat eine enorme fachliche wie menschliche Strahlkraft. Er wird mit seiner ausgewiesenen Kompetenz und langjährigen Erfahrung wichtige Impulse in der Trainerausbildung und Talentförderung setzen."

Frank Schaefer sagt: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, die sicherlich etwas anders ist als das, was ich bisher gemacht habe. Mich reizt aber genau dies, nach vielen Jahren im Vereinsfußball ein neues Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen. Entscheidend für mich war auch die Tatsache, dass der FVM mein Heimatverband ist, zu dem ich einen besonderen Bezug habe und bei dem ich mit Menschen zusammenarbeiten werde, die ich aufgrund meiner früheren Tätigkeiten schon seit vielen Jahren kenne und sowohl persönlich als auch sportlich sehr schätze. Der FVM ist sehr gut aufgestellt und ich werde alles dafür tun, meine Erfahrung und meine Expertise in diese Aufgabe einzubringen."

Frank Schaefer arbeitete für Köln, Leverkusen und Düsseldorf

Schaefer arbeitete ab 1982 als Nachwuchstrainer für den 1. FC Köln, ehe er 1997 zu Bayer 04 Leverkusen wechselte und dort die U17- und später die U19-Junioren-Mannschaft der Werkself trainierte. Nach seiner Rückkehr zum 1. FC Köln 2003 war der Inhaber der Pro Lizenz U19- und U23-Trainer, Co-Trainer und Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft, Talent-Koordinator, sportlicher Leiter der Profi-Abteilung sowie Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. 2016 übernahm er diese Funktion bei Fortuna Düsseldorf und war von 2019 bis Ende Februar 2023 Direktor des Nachwuchsleistungszentrums der Fortuna.