2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig stellt Ex-Profi als neuen Sportdirektor vor

Eintracht Braunschweig hat einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Es ist ein 173-maliger Spieler des Vereins.

Einen Spieltag vor dem Ende der Zweitliga-Saison hat Eintracht Braunschweig einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Es handelt sich um Benjamin Kessel. Der 35-Jährige, der während seiner aktiven Zeit insgesamt siebeneinhalb Jahre für den Verein auflief, steigt ab sofort ein.

Er hat einen Vertrag bis Ende des Jahres 2024 unterzeichnet und soll zum Nachfolger von Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann aufgebaut werden. Dessen Arbeitspapier läuft Ende des kommenden Jahres aus.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Benjamin für diese Aufgabe gewinnen konnten", wird Eintrachts Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag zitiert. "Er wird an der Seite von Peter Vollmann in den nächsten eineinhalb Jahren wichtige Erfahrungen sammeln und in alle relevanten Themen eingearbeitet. Es ist wichtig, dass wir uns bereits jetzt strategisch für die Zukunft aufstellen. Wir möchten Benjamin die entsprechenden Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln. Er genießt unser volles Vertrauen und wir möchten ihn entsprechend zum Geschäftsführer Sport aufbauen."

Kessel ist nach dem Ende seiner Fußballkarriere vor zwei Jahren im Verein geblieben. Er war als Co-Trainer der U19 und Präsidiumsmitglied tätig. Zuvor hatte er für die Braunschweiger in allen drei Profiligen gespielt. Außerdem trug Kessel die Trikots von 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern, Union Berlin und Wormatia Worms.

"Ich danke den Verantwortlichen insbesondere der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, meine neue Aufgabe mit Leidenschaft und großer Motivation anzugehen", sagt er zu seiner neuen Aufgabe. "Wir haben uns in den vergangenen Monaten auf den gemeinsamen Weg gemacht, nachhaltig erfolgreiche Strukturen für Eintracht Braunschweig zu schaffen, und ich stelle mich gerne dem Anspruch, diesen Weg in verantwortlicher Position mitzugestalten."