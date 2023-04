Zweitligist 1. FC Magdeburg befindet sich auf Kurs Klassenerhalt. Gegen Hansa Rostock (3:0) spielten sich drei ehemalige Akteure von Rot-Weiss Essen in den Fokus.

In den letzten zwei Jahren hat sich der 1. FC Magdeburg eine kleine Filiale aus ehemaligen Spielern und Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen angeeignet. Im Februar 2021 wurde der frühere RWE-Coach Christian Titz als Cheftrainer des Traditionsklubs aus dem Osten vorgestellt. Der 52-Jährige leistet beim FCM seitdem hervorragende Arbeit. Sein Meisterstück war der Drittliga-Aufstieg im Sommer 2022.

Mit Amara Condé und Jason Ceka lotste Titz bereits vor der Meistersaison 2021/22 zwei ehemalige Essener nach Magdeburg. Doch damit nicht genug: Daniel Heber, Ex-RWE-Kapitän, wechselte im Januar 2023 von der Hafenstraße in die 2. Liga.

Eben diese drei Spieler waren hauptverantwortlich für den souveränen 3:0-Derbysieg über Hansa Rostock am vergangenen Sonntag. Die Titz-Elf zeigte eine starke Leistung, hatte über 70 Prozent Ballbesitz und ließ dem Gegner mit einer dominanten Spielweise keine Chance.

Kapitän Condé brachte seine Farben mit seinem ersten Saisontor in der 29. Minute in Führung und auf die Siegerstraße. Der gebürtige Essener Ceka legte nach dem Seitenwechsel nach und entschied die Partie mit seinem ersten Zweitliga-Doppelpack (50., 60.). Den Treffer zum 3:0 bereitete Condé vor.

Leistungsdaten: Christian Titz: Trainer bei Rot-Weiss Essen (2019/20) = 29 Spiele, Punkteschnitt 2,28 Amara Condé: Spieler bei Rot-Weiss Essen (2019-2021) = 67 Spiele, 4 Tore, 10 Vorlagen Jason Ceka: Jugendspieler bei Rot-Weiss Essen (2005-2011, 2016-2017) Daniel Heber: Spieler bei Rot-Weiss Essen (2008-2012, 2018-Januar 2023) = 157 Spiele, 12 Tore, 12 Vorlagen

Mit zwei Toren und einer Vorlage war Ceka, der zwischen 2005 und 2011 und 2016 und 2017 in der Jugend für RWE spielte, der Matchwinner, aber auch Mittelfeldmotor Condé war an zwei Treffern direkt beteiligt.

In der Defensive legte Heber einen blitzsauberen Auftritt hin. Der 28-Jährige avancierte seit seinem Winterwechsel auf Anhieb zum Stammspieler und stand bislang in jedem Spiel in der Startelf.

Mit dem Innenverteidiger spielte Magdeburg bereits dreimal zu Null. Dank der starken Leistungen wurden Ceka und Heber zum ersten Mal in die "kicker"-Elf des Spieltags gewählt. Condé wurde dagegen trotz einer guten Note (2,5) nicht nominiert.

Durch vier Siege aus den vergangenen sieben Partien arbeitete sich der 1. FC Magdeburg von Tabellenplatz 18 auf Rang elf hoch. Acht Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz fünf Punkte. Damit haben die Mannen von Aufstiegscoach Titz den Klassenerhalt in der eigenen Hand.