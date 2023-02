2. Liga: Düsseldorf siegt, Kaiserslauterer Serie reißt, Darmstadt im Glück

Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 stürmt nach einem furiosen Last-Minute-Finish weiter Richtung Fußball-Bundesliga, der 1. FC Kaiserslautern stolpert im Aufstiegsrennen.

Während die Lilien am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig mit 2:1 (0:0) gewannen, verloren die Roten Teufel beim FC St. Pauli mit 0:1 (0:0). Parallel besiegte Fortuna Düsseldorf den SV Sandhausen mit 2:0 (0:0).

In Darmstadt erlösten Mathias Honsak (82.) und Phillip Tietz (90+1.) die Gastgeber, nachdem Manuel Wintzheimer (52., Handelfmeter nach Videobeweis) zur Braunschweiger Führung getroffen hatte. Die Hessen von Trainer Torsten Lieberknecht (45 Punkte) bleiben mit vier Zählern Vorsprung auf den Hamburger SV an der Spitze. Bei den Gästen sah Nathan de Medina noch spät Gelb-Rot (90.+8).

Aufsteiger Kaiserslautern kassierte derweil ist erste Auswärtsniederlage nach zuletzt fünf Siegen in Folge. Für den Treffer des Tages sorgte St. Paulis Australier Connor Metcalfe per Flachschuss in der 72. Minute. Mit 35 Punkten stehen die Pfälzer auf Rang fünf und haben zwei Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei. Dort liegt der 1. FC Heidenheim, der sich am Samstag 3:3 (3:0) vom HSV trennt hatte.

In Düsseldorf bescherte ein abgefälschter Schuss von Tim Oberdorf der Fortuna drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Der späte Treffer (85.) des Abwehrspielers ebnete der Mannschaft von Daniel Thioune nach einem wahren Sturmlauf gegen Abstiegskandidat Sandhausen den Weg zum 2:0 (0:0)-Erfolg. Rouwen Hennings (88.) machte kurz darauf alles klar.

Als Tabellensechster haben die Düsseldorfer, bei denen Toptorjäger Dawid Kownacki früh verletzt ausgewechselt werden musste (18.), fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und neun auf einen Aufstiegsplatz. Sandhausen rutschte auf den vorletzten Rang ab.