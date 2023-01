2. Bundesliga: So liefen die ersten Spiele für Bonga und S04-Leihgaben Flick und Calhanoglu

Der erste Zweitliga-Spieltag nach der Winterpause ist vorbei. Mit unterschiedlichen Ergebnissen für zwei Schalke-Leihgaben und den ehemaligen Bochumer Tarsis Bonga.

Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga standen am Sonntag auch einige Spieler im Fokus, die gerade erst vom FC Schalke 04 verliehen wurden oder vom VfL Bochum wechselten.

So zum Beispiel der Ex-Bochumer Tarsis Bonga, der sich vor wenigen Tagen Eintracht Braunschweig anschloss. Die Eintracht musste am Sonntag zum Hamburger SV. Nach 90 Minuten stand es 2:4 - Bonga durfte in der Offensive von Beginn an ran, doch er konnte die Niederlage nicht verhindern.

Der HSV konnte sich erneut auf Topstürmer Robert Glatzel verlassen, der zwei Tore erzielte. Der Anschluss in der 82. Minute durch Danilo Wiebe kam zu spät. In der Nachspielzeit setzte Ludovit Reis mit dem 4:2 den Deckel auf die Begegnung. Die Hamburger dadurch wieder auf dem zweiten Platz, die Braunschweiger fielen auf den Relegationsplatz zurück.

Schalke-Leihgaben stehen jeweils 90 Minuten auf dem Platz

Zwei Schalke-Leihgaben waren auf den anderen Plätzen aktiv. Linksverteidiger Kerim Calhanoglu, der über 90 Minuten auf dem Platz stand, trat mit dem SV Sandhausen bei Arminia Bielefeld an. Florian Flick spielte mit dem 1. FC Nürnberg gegen den FC St. Pauli. Jeweils mit unterschiedlichen Ausgängen.

Während Calhanoglu im Kellerduell mit dem SV Sandhausen bei Arminia Bielefeld mit 2:1 gewinnen konnte, verlor der 1. FC Nürnberg mit Flick in der Startelf sein Heimspiel gegen St. Pauli mit 0:1. Sandhausen kletterte in der Tabelle auf Rang zwölf, die Nürnberger liegen nach der Heimniederlage auf Platz 13.

Calhanoglu und Sandhausen treffen in einer Woche (Freitag, 3. Februar, 18:30 Uhr) auf Spitzenreiter SV Darmstadt. Flick und der 1. FC Nürnberg müssen am Samstag (4. Februar, 20:30 Uhr) bei Greuther Fürth. Und Bonga und Braunschweig spielen am Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim.