2. Bundesliga: Heidenheim schiebt sich auf Platz zwei, Kiel beendet Zorniger-Serie

Der SV Darmstadt hat seine Tabellenführung verteidigt. Heidenheim schiebt sich zumindest vorerst auf Platz zwei. Fürths Erfolgsserie unter Trainer Alexander Zorniger ist beendet.

Start nach Maß für den Spitzenreiter: Darmstadt 98 besiegte zum Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga Jahn Regensburg mit 2:0 (2:0) und festigte damit Platz eins. Braydon Manu (18.) und Fabian Holland (29.) trafen für die Lilien, die ihre einzige Saisonniederlage am ersten Spieltag in Regensburg kassiert hatten.

Die Gäste warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und müssen sich nach unten orientieren. Der Regensburger Scott Kennedy sah nach einer Notbremse zudem die Rote Karte (22.).

Der 1. FC Heidenheim hat seine Erfolgsserie auch zum Neustart fortgesetzt. Die Baden-Württemberger gewannen das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2:0 (0:0) und sind damit seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen.

In diesen sechs Partie holte der FCH stattliche 16 Punkte, zuletzt gab es vier Dreier in Folge. Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) erzielten die Treffer. Durch den Sieg schob sich der FCH am Hamburger SV vorbei auf Platz zwei. Der HSV kann allerdings am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig kontern.

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat zum Rückrundenauftakt der 2. Fußball-Liga seine Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger nicht ausgebaut. Die Franken unterlagen nach ein Halbzeitführung bei Holstein Kiel 1:2 (1:0). Zuvor hatte Fürth unter dem Coach zehn Punkte aus vier Spielen geholt.