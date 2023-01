Zweitligist 1. FC Magdeburg gastiert am Freitagabend zum Jahresauftakt bei Fortuna Düsseldorf. Ob Daniel Heber spielen wird, ließ Trainer Christian Titz noch offen.

Diese Nachricht war ein absoluter Transfer-Hammer. Am Dienstag verkündete der 1. FC Magdeburg die Verpflichtung von RWE-Kapitän Daniel Heber – RevierSport berichtete.

Noch am gleichen Tag absolvierte der Innenverteidiger seine erste Einheit beim Zweitligisten. Trainer Christian Titz und Heber kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit bei Rot-Weiss Essen. Beide schätzen sich und das gegenseitige Vertrauen ist groß.

Im vereinseigenen Interview sprach Aufstiegscoach Titz am Mittwoch über die Verpflichtung des 28-Jährigen: "Wir haben in der Vorbereitung seit Wochen ohne etatmäßigen Außenverteidiger trainiert und gespielt. Daniel Heber ist ein Spieler, der in der Innenverteidigung und auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen kann. Mit seiner Geschwindigkeit, Spielstärke und Zweikampfstärke gibt er uns ein Element, was für unser Spiel wichtig ist. Er ist sehr variabel einsetzbar."

Kurios: Titz war der Trainer, der Heber damals im Herbst 2019 vom Außenverteidiger zum Innenverteidiger umschulte. Jetzt könnte es sein, dass der gebürtige Neusser doch wieder als Außenverteidiger zum Einsatz kommt. Im Zentrum hat der FCM deutlich mehr Alternativen – insgesamt neun Innenverteidiger stehen beim Aufsteiger unter Vertrag.

Sie sind in einem fitten Zustand. Wir müssen sie in die Trainingseinheiten integrieren und ihnen unsere Spielidee zeigen. Für Freitag ist bei beiden alles möglich. Christian Titz über die Neuzugänge.

Mit dem Leihtransfer des Linksverteidigers Maximilian Ullmann (Venezia FC) sind die Transferplanungen laut Titz abgeschlossen. Auf die Frage, ob Heber und Ullmann bereits für das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend (27. Januar, 18.30 Uhr) eine Option sind, antwortete der Fußballlehrer: "Beide Spieler waren bis zuletzt bei ihren Vereinen im Mannschaftstraining und an den Spieltagen auch im Kader. Sie sind in einem fitten Zustand. Wir müssen sie in die Trainingseinheiten integrieren und ihnen unsere Spielidee zeigen. Für Freitag ist bei beiden alles möglich." Es sieht danach aus, dass sowohl Heber als auch Ullmann ihre Premiere beim Zweitligisten feiern könnten.

Der Auftakt wird direkt eine anspruchsvolle Aufgabe für den Tabellen-17. Die Fortuna ist heimstark und feierte bereits fünf Siege vor eigenem Publikum. Titz hat Respekt vor dem Gegner: "Fortuna Düsseldorf ist eine sehr laufstarke, kompakte und disziplinierte Mannschaft, die in der Defensive gut organisiert ist und ein schnelles Umschaltspiel hat. Wir wissen um die Stärken des Gegners und haben uns gut vorbereitet. Es geht direkt gut los und wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen."