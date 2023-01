Hannover: Streit zwischen Verein und Martin Kind geht bei 96 weiter

Neues Jahr, alter Streit: Auch 2023 geht beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 die Auseinandersetzung zwischen Geschäftsführer Martin Kind und dem Verein Hannover 96 e.V. weiter.

Streitpunkt zwischen beiden Seiten ist dieses Mal die Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Marco Mann, über die Kind den Verein im Vorfeld nicht informiert hatte, obwohl er dazu nach Auffassung von Vereinsvorstand Sebastian Kramer verpflichtet sei.

„Martin Kind hält sich weder an Gesellschaftsrecht noch an Verbandsrecht und setzt so die Lizenz der DFL aufs Spiel. Das ist das Problem, und zwar ein sehr großes“, sagte Kramer der „Bild“ (Freitagsausgabe).

Die Führung des Stammvereins hatte Kind im Juli überraschend als Geschäftsführer abberufen. Hintergrund des Konflikts sind mehrere Unstimmigkeiten zwischen beiden Seiten. Der Stammverein sieht sein Weisungsrecht eingeschränkt. Kind verweist darauf, dass ihn laut Satzung nur der Aufsichtsrat der Management GmbH, der mit je zwei Vertretern der Kapital- und Vereinsseite besetzt ist, abberufen dürfe. Vor Gericht bekam Kind bislang zweimal recht.

Laut Kramer verstößt Kind mit seinen Alleingängen gegen die 50+1-Regel und setzt damit auch die Lizenz des Fußball-Zweitligisten aufs Spiel. „Durch die Handlungen des Geschäftsführers Martin Kind wird die 50+1-Regel nicht eingehalten, obwohl dies lizenzrelevant ist“, sagte Kramer.