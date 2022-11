2. Bundesliga: Mannschaftsarzt sieht Rot - Innenraumverbot

Der FC Hansa Rostock muss am kommenden Wochenende beim letzten Spiel im Kalenderjahr auf seinen Mannschaftsarzt verzichten. Er hatte die Rote Karte gesehen.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Der FC Hansa Rostock muss am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig auf seinen Mannschaftarzt verzichten. Er hatte beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg die Rote Karte gesehen.

Ja, richtig gelesen. Beim Remis in diesem Traditionsduell war es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte an der Außenlinie zu einem Rangelei gekommen. Rostocks Teamdoktor Frank Bartel hatte dabei den Nürnberger Fabian Nürnberger geschubst. Schiedsrichter Robin Braun zeigte dem 62-jährigen Mediziner daraufhin die Rote Karte.

Nun ist der Arzt mit einem Innenraumverbot für das nächste Hansa-Spiel belegt worden. Der Teamarzt darf somit am Samstag bei Eintracht Braunschweig nicht den Stadioninnenraum betreten. Das Verbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff.

Bartel darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Übrigens: Auch für Nürnberger, der die Nürnberger nach fünf Minuten in Führung geschossen hat, blieb die Rangelei nicht folgenlos. Ihm wurde dafür der gelbe Karton gezeigt - zum fünften Mal in dieser Saison. Er fehlt dem Club somit am Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Paderborn.

Das Unentschieden gegen die Clubberer war das erste Spiel für Patrick Glöckner als Trainer des FC Hansa Rostock. Er hatte einst entscheidenden Anteil am Drittliga-Aufstieg von Viktoria Köln und stand zuletzt bei Waldhof Mannheim an der Seitenlinie. Mit sechs Toren und drei Vorlagen ist mit Kai Pröger ein ehemaliger Essener der Top-Scorer des Teams.