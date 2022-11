Fortuna Düsseldorf: Personalmangel! Dieser Kultspieler gibt sein Comeback

Am Samstag trifft Fortuna Düsseldorf zuhause auf den FC St. Pauli. Dabei wird auch wieder jemand mitwirken, der seine Karriere eigentlich bereits ausklingen lassen wollte.

Fortuna Düsseldorf ist wieder mitten drin im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune steht drei Punkte hinter Platz drei, hat zuletzt dreimal in Folge auswärts gewonnen, der bisher größten Schwäche der Fortuna.

Nun geht es zuhause gegen den FC St. Pauli. Die Hamburger sind zwar nur 13., doch Thioune weiß, welch anspruchsvolle Aufgabe auf ihn am Samstag um 13 Uhr wartet: „Alle Mannschaften, die in der Tabelle über uns stehen, hatten Probleme gegen St. Pauli. Und sie werden auch uns vor Probleme stellen wollen“, sagte der Coach am Donnerstag.

Bitter allerdings, dass der Fußballlehrer auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten muss: Marcel Sobottka erhielt in der Nachspielzeit beim 2:1-Sieg in Kiel für ein taktisches Foul Gelb-Rot. Er ist nun gegen St. Pauli gesperrt. Dafür kann der Coach mit Dawid Kownacki, Michal Karbownik und Tim Oberdorf planen. Alle drei Spieler, die zuletzt mit Blessuren zu kämpfen hatten, sind einsatzbereit. Auch Abwehrspieler und Teamkapitän Andre Hoffmann ist nach einer Verletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Spannend zu sehen wird aber dennoch sein, wer Sobottka ersetzt. Ao Tanaka fällt ebenfalls mit einer Kapselverletzung aus. Zu erwarten ist, dass ein alter Bekannter, der eigentlich in der zweiten Mannschaft seine Karriere ausklingen lassen soll, sein Startelfcomeback gibt: Adam Bodzek. Der frühere Kapitän, mittlerweile 37 Jahre alt, kam bereits in Karlsruhe und Kiel zu Kurzeinsätzen.

Thioune, der auch schon beim VfL Osnabrück und beim Hamburger SV als Trainer arbeitete, will in dem Match gerne seine persönliche Bilanz verbessern: „Als Trainer konnte ich noch nicht gegen St. Pauli gewinnen, arbeite aber daran, dass sich das ändert.“

In der vergangenen Saison erhielt Thioune seine erste Niederlage als Trainer der Landeshauptstädter auch gegen den FC St. Pauli - und dies dauerte bis zum 34. und letzten Spieltag.