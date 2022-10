2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf erfüllt Profi-Traum von U19-Talent

Fortuna Düsseldorf hat ein Talent mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 17-Jährige sammelte bereits erste Einsätze im Profiteam.

Elione Fernandes Neto hat seinen ersten Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf unterzeichnet. Der erst 17-Jährige werde "auch in den kommenden Jahren" für den Zweitligisten aus der Landeshauptstadt auflaufen, teilte die Fortuna am Montag mit.

Der Mittelfeldmann gehörte zum Kader der U17, die in der Vorsaison ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einzog. In dieser Spielzeit ist der im U19-Team gesetzt. Aufgrund von starken Leistungen in der Bundesliga West durfte Fernandes Neto bereits Profiluft schnuppern. Er wurde dreimal in der 2. Bundesliga eingewechselt. Beim 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag erlebte er seinen bislang längsten Einsatz und stand in der letzten halben Stunde auf dem Rasen. Zunächst soll er aber in erster Linie weiter in der A-Jugend spielen.





Fernandes Neto bringe "eine sehr interessante Mischung aus fußballerischen Qualitäten und physischen Attributen mit", wird Sportdirektor Christian Weber zitiert. "Sowohl im Training als auch in seinen bisherigen Einsätzen hat er sein Potenzial bereits mehr als angedeutet und wir als Verein dokumentieren damit einmal mehr die hohe Durchlässigkeit und den Weg, den wir in Zukunft gehen wollen."

Der gebürtige Siegburger spielt seit 2021 in Düsseldorf. Zuvor durchlief er den Nachwuchs von Fortuna Köln und des 1. FC Köln. "In den vergangenen Monaten sind gleich mehrere Träume für mich in Erfüllung gegangen", sagt der Youngster. "Nach der Vorbereitung mit den Profis konnte ich mein Debüt in der 2. Bundesliga feiern und nun meinen ersten Profivertrag unterschreiben. Ich bin den Verantwortlichen der Fortuna sehr dankbar für ihr Vertrauen und werde in den kommenden Jahren alles tun, um es zurückzuzahlen."