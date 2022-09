2. Bundesliga: So schlimm sind die Personalprobleme bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Nur 14 Profis stehen derzeit zur Verfügung.

Fans von Fortuna Düsseldorf können sich noch gut an den 12. März diesen Jahres erinnern. Aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei den Landeshauptstädtern musste die Fortuna nicht nur auf Trainer Daniel Thioune, sondern auch auf insgesamt 14 Spieler verzichten. In Paderborn traten die Düsseldorfer dann mit einer Not-Elf an. Rechtsverteidiger Takashi Uchino konnte sich damals für einen Profivertrag empfehlen, auf Tim Köther wurde (auch dadurch) der 1. FC Heidenheim aufmerksam und verpflichtete ihn für die laufende Saison. Auch Phil Sieben (jetzt bei Roda Kerkrade) und Marcel Mansfeld (immer noch bei der Fortuna) kamen auf ihr Zweitliga-Debüt.

Am kommenden Wochenende droht ein ähnliches Szenario. Vor dem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) stehen Thioune nur noch 14 Spieler aus dem Profikader zur Verfügung. Zwar ist das noch mehr als im März, angesichts etlicher verletzter Akteure muss der Kader für das Spiel mit Talenten aufgefüllt werden. „Ich habe Bock, mit den Jungs, die mir zur Verfügung stehen, Energie auf den Platz zu bringen“, sagte Thioune am Donnerstag. Zudem sei das Spiel eine Chance für einige Reservisten. „Ich habe einige Spieler aus der zweiten Reihe, die schon gebellt haben. Jetzt dürfen sie auch mal beißen. Das erwarte ich von ihnen“, sagte Thioune.

Es sei aber nicht auszuschließen, dass noch der eine oder andere dazukommt, wie Thioune sagt: „Bei Jorrit Hendrix besteht beispielsweise noch Hoffnung. Wir gehen nach seiner Kopfverletzung vorsichtig mit ihm um und steigern langsam die Belastung. Es kann sein, dass er am Samstag im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Bei Dawid Kownacki ist es auch nicht ausgeschlossen, dass er zurückkehrt. Er hat seit Dienstag Erkältungssymptome, aber es geht ihm von Tag zu Tag besser. Auch Rouwen Hennings könnte noch dazustoßen.“

Und wichtig wäre es: Thioune könnte seine Serie ausbauen. In der heimischen Merkur Spielarena ist er immer noch ungeschlagen. Thioune: „Wir wissen, was für ein cooles Gefühl es ist, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Da haben wir alle Bock drauf. Wir wissen, dass es für die Gegner eine große Herausforderung ist, hier Punkte mitzunehmen. Das wollen wir am Samstag zeigen.“