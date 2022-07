Fortuna Düsseldorf: Hohe Testpleite - Leistungsträger verweigert Einsatz

Eine Woche vor dem Saisonstart stottert der Motor bei Fortuna Düsseldorf. Ein Leistungsträger der vergangenen Saison weigerte sich offenbar zu spielen.

Fortuna Düsseldorf geht als ein möglicher Aufstiegskandidat in die nächste Woche anstehende Zweitliga-Saison. Unter Trainer Daniel Thioune hatten sich die abstiegsgefährdeten Landeshauptstädter gefangen und immer weiter vorgearbeitet. Die erste Niederlage gab es erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison beim FC St. Pauli. Eine Woche dem Start ist bei der Fortuna aber noch nicht alles Gold, was glänzt.

Das letzte Vorbereitungsspiel am Freitag gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede wurde deutlich mit 1:5 verloren. Insgesamt hatten beide Teams einen Test mit drei Durchgängen über 35 Minuten verabredet. Aus Sicherheitsgründen wurde die Partie zunächst vorverlegt und ohne Zuschauer ausgetragen. Den Führungstreffer für die Düsseldorfer erzielte Rouwen Hennings (3. Minute) mit einem abgefälschten Freistoß. Für die Gäste trafen Vaclav Cerny (32.), Daan Rots (78./94.), Caspar Staring (84.) und Michel Vlap (105./Foulelfmeter).

Im Hintergrund gab es bei diesem Testspiel allerdings Ärger um den letztjährigen Leistungsträger Khaled Narey. Der Flügelspieler macht seit Wochen keinen Hehl um seinen Wechselwillen. Bisher gab es aber nur ein für die Fortuna unzureichendes Angebot von PAOK Thessaloniki. Auch wenn die Griechen ihre Offerte für eine Ablösesumme mittlerweile erhöht haben, eine Einigung über einen Wechsel zu einem anderen Klub gibt es bisher nicht, wie auch Sportvorstand Klaus Allofs auf den sozialen Kanälen mitteilte, nachdem Narey einen Einsatz gegen die Niederländer verweigert hat: „Khaled hat darum gebeten, nicht spielen zu müssen, da er sich gedanklich mit einem Wechsel beschäftigt. Wir sind nicht glücklich darüber, haben dies im Gespräch mit ihm aber akzeptiert.“

Narey hatte in der vergangenen Saison acht Tore und 15 Vorlagen für die Düsseldorfer markiert.