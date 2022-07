1. FC Kaiserslautern: Top-Torjäger von Fortuna Düsseldorf II kommt

Die U23 von Fortuna Düsseldorf muss in der kommenden Saison einen neuen Torjäger herausbringen. Denn Lex-Tyger Lobinger wechselt zum Betzenberg.

Der 1. FC Kaiserslautern bastelt weiter an seinem Kader für die 2. Bundesliga. Nun wurde man in der Landeshautstadt von NRW fündig. Denn die Lauterer haben Lex-Tyger Lobinger verpflichtet, der einen Profivertrag besaß, in der letzten Saison aber vor allem in der U23 in der Regionalliga West auf sich aufmerksam machen konnte.

16 Mal kam er in Liga vier zum Einsatz, neun Treffer gelangen ihm. Unter anderem zwei beim spektakulären 3:3 gegen Rot-Weiss Essen, als die Fortuna ein 3:0 noch aus der Hand gab. In der 2. Bundesliga kam er zehn Mal zum Einsatz für die Fortuna-Profis, hier wartet er noch auf den ersten Treffer.

Durch seine Antrittsschnelligkeit bringt er den Tiefgang mit, den wir für unser Spiel brauchen Thomas Hengen

Der soll nun im Trikot des FCK folgen. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen betont: „Wir freuen uns sehr, mit Tyger einen körperlich robusten Spieler verpflichten zu können, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht. Durch seine Antrittsschnelligkeit bringt er den Tiefgang mit, den wir für unser Spiel brauchen. Bei Fortuna konnte er bereits etwas Zweitligaerfahrung sammeln und möchte nun den Weg mit uns weitergehen. Sein Charakter und seine Mentalität passen optimal zu den Attributen unseres Vereins.“

Der Spieler selber ist heiß nach dem Wechsel zum Traditionsverein: "Der FCK ist ein Club, der mich sehr interessiert hat, mit einer riesigen Geschichte. Daher war ich direkt begeistert, als ich von der Möglichkeit, hierher zu wechseln, gehört habe. Ich möchte eine gute und erfolgreiche Zeit mit den Roten Teufeln haben und kann es kaum erwarten, am ersten Spieltag vor der Kulisse im Fritz-Walter-Stadion aufzulaufen."