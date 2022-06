Ex-Bochumer: Andreas Luthe wechselt laut Berichten zu Zweitliga-Aufsteiger

Andreas Luthe verlässt offenbar Union Berlin. Der Ex-Torwart des VfL Bochum sucht bei einem anderen Traditionsklub eine neue Herausforderung.

Im Herbst seiner Karriere ist Andreas Luthe noch einmal auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. 27-mal stand er in dieser Bundesliga-Saison bei Union Berlin zwischen den Pfosten. In sechs Partien spielte der 35-Jährige dabei zu Null - das sind Zahlen, die einen Torwart dazu befähigen würden, weiterhin im deutschen Fußball-Oberhaus auszulaufen.

Doch Luthe zieht es offenbar weg aus der Hauptstadt, einmal quer durch Deutschland. Der frühere Schlussmann des VfL Bochum soll neuer Torwart beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern werden. Das berichten die "Rheinpfalz" und der "kicker" übereinstimmend. Demnach soll Luthe in Kaiserslautern Matheo Raab beerben. Raab wechselt zum Liga-Konkurrenten Hamburger SV. Bei den "Roten Teufeln" würde Luthe wieder auf Trainer Dirk Schuster treffen, mit dem er bereits von Juli bis Dezember 2016 gemeinsam beim FC Augsburg gearbeitet hatte.

Andreas Luthe: Beim VfL Bochum verdrängt von Manuel Riemann

Luthe kommt in seiner Karriere bereits auf 153 Einsätze in der Zweiten Liga - diese hatte er alle für Bochum bestritten. Beim VfL avancierte der Mann aus Velbert im Jahr 2010 zum Stammkeeper und behielt diese Position für fünf Jahre. Im Dezember 2015 wurde er dann vom heutigen Bochumer Torwart Manuel Riemann abgelöst. Zwischen Luthe und der sportlichen Leitung kam es damals zum Streit. Luthe hatte sich ungerecht behandelt gefühlt.

Im folgenden Sommer wechselte Luthe dann zum Erstligisten FC Augsburg, wo er hinter Marwin Hitz die Nummer zwei gewesen ist. Auch hinter Zugang Tomas Koubek blieb Luthe meist nur der Platz auf der Bank. Eine Wende gab es für Luthe persönlich dann in der Saison 2020/2021. Nach seinem Wechsel zu Union Berlin konnte er sich dort im Torwart-Duell mit Loris Karius durchsetzen - und hatte an Unions Erfolgsgeschichte, die bis in den Europapokal führte, entscheidenden Anteil. Nun sucht Andreas Luthe allerdings sein Glück beim 1. FC Kaiserslautern.