Schalke: Das sind die fünf Dauerbrenner der Aufstiegs-Saison

Der FC Schalke 04 ist in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Diese fünf Spieler sammelten in der erfolgreichen Zweitliga-Saison die meisten Einsatzminuten.

Marius Bülter (2473 Minuten, 32 Spiele)

Blickt man allein auf die Anzahl der Spiele, stände der Angreifer an der Spitze dieses Rankings. 32 Zweitliga-Einsätze kann kein anderer Schalker vorweisen, gemessen an den Minuten reicht es aufgrund einiger Auswechslungen zu Platz fünf. Bülter überzeugte stets mit Einsatzfreude - und vor allem mit starken Zahlen: Zehn Tore und 13 Vorlagen steuerte er als Teil der erfolgreichsten Zweitliga-Offensive zum Aufstieg bei. Allein das Experiment mit dem Stürmer als rechter Schienenspieler gegen Düsseldorf ging völlig schief.

Malick Thiaw (2548 Minuten, 31 Spiele)

Bereits im Abstiegsjahr erhielt der Youngster regelmäßig Spielzeit. Als einziger Spieler war er auch nach dem Abstieg fester Bestandteil der Startelf - und das mit erst 20 Jahren in einer Führungsrolle. Nur aufgrund kleinerer Verletzungen musste Thiaw dreimal pausieren. Zudem feierte der Innenverteidiger in den ersten Wochen der Saison sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Im Winter blieb Thiaw trotz Gerüchten um einen Abgang zum AC Mailand. Bietet ein Verein in diesem Sommer eine für Schalke passende Summe, ist ein Abgang wahrscheinlich.

Simon Terodde (2638 Minuten, 30 Spiele)

Eine Muskelverletzung kostete den routinierten Torjäger die letzten vier Spiele des Jahres 2021, ansonsten stand er immer in der Startelf - und traf auch eigentlich immer. Terodde beendete die Saison mit der überragenden Quote von 30 Toren in 30 Einsätzen und wurde zum vierten Mal Zweitliga-Torschützenkönig. Elf Treffer waren es allein in den letzten sieben Partien. Die Bestmarke als erfolgreichster Schütze der Geschichte des Unterhauses (inzwischen 172 Tore) hatte sich der 34-Jährige bereits in der Hinrunde geschnappt.

Ko Itakura (2670 Minuten, 31 Spiele)

Der Japaner kam erst nach den ersten drei Spieltagen leihweise von Manchester City. Bei seinem Debüt erlebte er nach Einwechslung das bittere 1:4 gegen Jahn Regensburg. Doch folgend entwickelte sich seine Zeit auf Schalke zu einer puren Erfolgsgeschichte. Itakura stand seit dem vierten Spieltag immer in der Startelf, glänzte sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld und sogar als vierfacher Torschütze. Ob S04 jetzt die Mittel hat, den 25-Jährigen per Kaufoption fest zu verpflichten, ist aktuell eine der meist diskutierten Fragen unter den Fans.

Der Schalker mit den wenigsten Einsätzen: Marc Rzatkowski. Er stand siebenmal im Kader, kam bei zwei Einwechslungen auf insgesamt nur sieben Einsatzminuten.

Marcin Kaminski (2970 Minuten, 31 Spiele)

Verhältnismäßig wenig wurde in der vergangenen Saison über den polnischen Nationalspieler gesprochen - meist kein schlechtes Zeichen bei einem Defensivspieler. Kaminski war über die komplette Spielzeit in der S04-Defensive gesetzt, stand immer in der Startelf, wurde nie ausgewechselt. Nur eine Gelbsperre und eine zweiwöchige Coronapause bremsten ihn an drei Spieltagen aus. Der 30-Jährige wackelte ab und an, zeigte insgesamt aber stabile Auftritte und schoss beim 1:0-Hinrundensieg in Hannover das wichtige Last-Minute-Tor.

Beim Blick auf die gesamte Liga langt es für Kaminski allerdings nur für Platz 23. Drei Zweitliga-Profis verpassten keine einzige der 3060 Spielminuten der Saison. Mit Jannik Huth (SC Paderborn), Kevin Müller (1. FC Heidenheim), Markus Kolke (Hansa Rostock) sind es allesamt Torhüter. Ein Feldspieler-Trio stand ebenfalls an jedem Wochenende auf dem Rasen: Fabian Holland (SV Darmstadt, eine Minute verpasst), Tim Handwerker (1. FC Nürnberg, 19 Minuten verpasst), sowie Norman Theuerkauf (1. FC Heidenheim, 88 Minuten verpasst).