Schalke: S04 boomt! Mitgliederzahlen steigen wieder

Der FC Schalke 04 hat den Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Auch die Zahl der Vereinsmitglieder steigt wieder.

Der FC Schalke 04 ist in der vergangenen Saison durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen. Das begann mit der schier endlosen Sieglosserie und endete mit dem Bundesliga-Abstieg. Dazu kam eine teils desaströse Außendarstellung. Das konnte man auch an der Entwicklung der Mitgliederzahlen ablesen.

Das erklärte Schalkes Direktor für Mitglieder, Fans und Vereinsangelegenheiten Sebastian Buntkirchen im Youtube-Livestream zur Aufstiegsparty des S04 am Montagabend. Inzwischen haben die Schalke-Anhänger den Stolz auf ihren Verein zurück. Und das hängt nicht nur mit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga zusammen, sondern auch mit den Personen, die in Vorstand, Aufsichtsrat und sportlicher Führung inzwischen am Ruder sind.





„Ich weiß nicht, wie oft mir in den vergangenen acht Tagen die Tränen gekommen sind“, erklärte Buntkirchen. „Wenn man sieht, wie glücklich dieser Verein die Menschen macht, das ist irre. Mich berührt das einfach so sehr, die Menschen einfach so glücklich zu sehen.“

Und diesmal sind es Freudentränen. Aber auch Tränen der Erleichterung, dass der S04 den Turnaround geschafft hat. Buntkirchen: „Diese Einheit zwischen Mannschaft, Geschäftsstelle und Fans, das habe ich in den letzten zehn Jahren noch nicht erlebt. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf.“ Er habe mit vielen Fans geredet in letzter Zeit und oft habe er dieselbe Antwort bekommen: „'Das ist wieder mein Schalke'. Das macht uns natürlich stolz und das fühlt sich gut an.“

Die positive Entwicklung habe sich auch in den Mitgliederzahlen niedergeschlagen. „Wir sind kontinuierlich ein sehr Mitglieder starker Verein und liegen konstant bei 160.000 Mitgliedern“, verdeutlichte Buntkirchen. Damit gehört der S04 nach wie vor zu den mitgliederstärksten Vereinen Europas. Dennoch hatte der Abstieg seine Auswirkungen: „Wir hatten in den letzten 24 Monaten Schwankungen. Wir hatten viele Austritte. Und in den letzten Monaten kann man sagen, wenn wir der Entwicklung der Mitgliederzahlen Glauben schenken können, dann hat der Verein viel richtig gemacht.“

Denn der S04 boomt wieder. „Ich will nicht von einer Explosion reden, aber die Mitarbeiter der Mitgliederabteilung machen von morgens bis abends nichts anders, als Eintritte und Wiedereintritte zu bearbeiten“, freute sich Buntkirchen. „Ohne die Vergangenheit zu bewerten, kann man sagen, dass der Verein auf jeden Fall durch die richtige Tür gegangen ist, die sich geöffnet hat.“