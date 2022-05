Schalke: Büskens - "die Reise mit den Jungs war genial"

Der FC Schalke hat den Aufstieg gekrönt und geht als Erster hoch in die Bundesliga. Das sagen Simon Terodde und Mike Büskens.

Der FC Schalke hat unter Mike Büskens acht der letzten neun Partien gewonnen. Auch das letzte Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Nürnberg gewann S04 mit 2:1. Was für eine Bilanz. Der Lohn: Schalke steigt als Tabellenerster in die Bundesliga auf.

30 Tore steuerte Simon Terodde bei, der beste Zweitliga-Torjäger aller Zeiten, der auch in Nürnberg zur Stelle war und das entscheidende 2:1 erzielte. Nach dem Spiel betonte der Knipser: "Das war mein persönliches Ziel, die 30 wollte ich mal erreichen. Ich muss mich aber auch bei meinen Kollegen bedanken, es ist unglaublich, was wir erreicht haben."

Der ehemalige Kölner genoss den Nachmittag, den Schalke ohne Druck erleben konnte. Terodde erklärte: "Alles hat gepasst, ich war froh, dass wir bei 28 Grad in der Sonne nur die Schale holen mussten."





Wobei die Königsblauen auch den ersten Platz verteidigen wollten, den Trainer Büskens als "I-Tüpfelchen" bezeichnete. Sein Fazit: "Die Reise mit den Jungs war einfach genial. Wir haben gebrannt für das Ziel, den ersten Platz zu verteidigen."

Dann erinnerte Büskens an die schwierige Ausgangslage, die Schalke nur kollektiv meistern konnte. Sein Schluss-Satz: "Für uns ist alles wunderschön. Vor neun Spieltagen waren wir so weit weg. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die diesen Weg mitgegangen sind. Schauen sie sich hier um, das ist die Energie, die wir so lieben."