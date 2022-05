Schalke: So viele TV-Zuschauer haben den S04-Bundesliga-Aufstieg gesehen

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga! Auch nicht Schalke-Fans freut der Aufstieg der Gelsenkirchener. Auch das TV-Interesse war am Samstagabend sehr groß.

Fast 1,6 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend im Fernsehen den 3:2-Sieg des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli und die Aufstiegsfeier im Stadion live erlebt.

Im Schnitt verfolgten 970 000 Zuschauer die Übertragung des Spitzenspiels der 2. Fußball-Bundesliga bei Sport1, wie der Free-TV-Sender am Sonntag mitteilte. Weitere 600 000 Menschen sahen die Partie beim Pay-TV-Sender Sky. Für beide Sender sind das die Topwerte der Saison. Durch ihren hart erkämpften Heimsieg nach 0:2-Rückstand hatten die Gelsenkirchener den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.

"Schalke 04 lebt wieder! Rouven Schröder

Die Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga in der „Sportschau“ der ARD sahen am Samstag 2,98 Millionen Menschen. „Das aktuelle Sportstudio“ im ZDF schauten 1,83 Millionen.

Am Abend, in der Nacht, am Tag danach: Ganz Gelsenkirchen feierte den FC Schalke 04. Am Samstagabend sagte Rouven Schröder, Schalkes Sportdirektor, gegenüber "Sport1". Es sei unfassbar, "was heute passiert ist. Ganz großes Kompliment an alle im Verein, die daran geglaubt und die Mannschaft unterstützt haben." Schalke habe die Partie "absolut verdient" gewonnen, die Mannschaft habe immer an den Sieg geglaubt. Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg verkündete Schröder, der im vergangenen Sommer kam und den Neuaufbau entscheidend mit einleitete: "Schalke 04 lebt wieder!"