Anreise zu Schalke - St. Pauli: Das rät die Polizei

Am Samstagabend steigt das Topspiel zwischen Schalke 04 und dem FC St. Pauli. Einige Stunden zuvor gibt die Polizei Hinweise zur Anreise.

In Gelsenkirchen und bei allen Fans des FC Schalke 04 steigt die Vorfreude. In wenigen Stunden steigt das Heimspiel der Knappen gegen den FC St. Pauli. Der Abend, an dem S04 die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen kann, ist gekommen. Bei einem Sieg wäre der Aufstieg sicher.

Das Interesse ist groß, die Arena längst ausverkauft. Knapp drei Stunden vor Anpfiff hat sich die Gelsenkirchener Polizei gemeldet und Hinweise an alle Fans, die mit dem Auto zum Spiel anreisen, gegeben. Zuschauer, die über die A42 zur Partie fahren, sollen in Herten abfahren, heißt es auf dem Twitteraccount der Polizei. "So erreichen Sie Ihr Ziel schneller."





Darüber hinaus teilten die Beamten mit: "Wegen einer Baustelle an der Adenauerallee/Uechtingstraße ist die Strecke vor dem Spiel als Einbahnstraße in Richtung Stadion befahrbar. Für den Rückweg vom Stadion zur A42 wird die Regelung umgekehrt."

Und in Richtung der Gästefans aus Hamburg, die mit dem Zug anreisen und am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ankommen, erklärte die Polizei, dass am Hauptbahnhof ausreichend Busse zur Verfügung stehen, um die Anhänger zum Stadion zu bringen.





"Wir bitten nicht zu drängelnd und sich zu gedulden - Sie kommen alle rechtzeitig zum Stadion", schrieb die Polizei, die auf ihrem Twitter-Account weitere aktuelle Informationen zur Verkehrslage teilt.

Im Vorfeld der Partie appellierte die Behörde zudem an alle Fußballfans, "sich friedlich zu verhalten und, sofern der Wiederaufstieg gelingt, die Freude darüber nicht mit gewalttätigen Ausschreitungen zu trüben".