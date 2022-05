Schalke. Schröder über die Zukunft von Darko Churlinov

Bleibt Darko Churlinov auch über den Sommer hinaus bei Schalke 04? Rouven Schröder lässt in seinen Aussagen Raum für Interpretation.

Sportdirektor Rouven Schröder von Schalke 04 hält sich mit Blick auf eine mögliche Weiterverpflichtung von Leihspieler Darko Churlinov bedeckt. Nachdem Churlinovs Berater Mehmet Eser dieser Zeitung zuletzt gesagt hatte, dass sich sein Schützling auf Schalke wohlfühle und gern bleiben würde, entgegnete Schröder auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1): „Es ist schön, dass er sich wohlfühlt, aber es sind noch vertragliche Dinge zu klären. Stand jetzt geht er zurück zum VfB Stuttgart, weil er dort einen Anschlussvertrag hat.“

Was aber nach der Saison passiere, „werden wir sehen“, führte Schalkes Sportdirektor aus und ließ damit Spielraum für Interpretationen. Über Churlinovs Zukunft entscheiden kann Schalke allerdings nicht, denn im Leihvertrag mit den Schwaben ist keine Kaufoption verankert.

Schalke: Schröder lobt die Identifikation von Churlinov mit S04

Wenn Schröder über den 21 Jahre alten Nordmazedonier spricht, wird dennoch klar, dass er ihn enorm schätzt. „Er ist für ein Jahr ohne Option ausgeliehen. Oft wird nach drei Vierteln der Saison dann schon gezweifelt, ob er sich wirklich mit dem Verein identifiziert“, sagte der 46-Jährige. Bei Churlinov aber spüre man „volle Identifikation“ mit Schalke 04. Schröder: „Darko lebt dieses Emblem, der Junge tut uns gut und hat sein Herz am richtigen Fleck. Es ist natürlich sehr schön, dass er sich wohlfühlt.“

Sportlich gehörte er in den vergangenen beiden Spielen zu den besten Schalkern. Nach Einwechslung zur zweiten Halbzeit war er bei der 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen der auffälligste Spieler in Königsblau. Und auch beim 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen sorgte er auf dem Flügel für viel Alarm und war an der Entstehung beider Treffer beteiligt. Im Saisonverlauf kommt er auf zwei Tore und vier Vorlagen in 20 Zweitligaspielen für Schalke 04.