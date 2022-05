Schalke: Büskens spricht über Personal und warnt vor ersatzgeschwächtem St. Pauli

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstagabend den FC St. Pauli. Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Topspiels sprach S04-Trainer Mike Büskens über das Personal.

Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli kann der FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gehen - oder bei einem Patzer von Darmstadt 98 am Vortag die Rückkehr in die Bundesliga sogar schon perfekt machen.

"Wir haben einen vollen Kader, in dem sich alle auf die anstehenden zwei Spiele freuen. Wir sind mit einer guten Energie unterwegs", erklärte Trainer Mike Büskens, als er in der Medienrunde im Vorfeld der Partie am Donnerstag nach der laufenden Trainingswoche gefragt wurde.

Heißt auch: Mit Blick auf das Personal gibt es keine schlechten Nachrichten für die Königsblauen. Vermutlich kann Büskens sogar auf den gesamten Kader zurückgreifen, mit Dong-gyeon Lee (Mittelfußbruch) gibt es nur einen Langzeit-Verletzten.

Malick Thiaw, Marius Bülter und Thomas Ouwejan hatten am Dienstag individuelle Laufeinheiten abgespult. Doch am Donnerstag "haben alle ganz normal mittrainiert, deshalb sind wir bei ihnen sehr zuversichtlich", sagte Büskens. Ob Salif Sané nach seiner Nichtberücksichtigung gegen Sandhausen wieder ins Aufgebot zurückkehrt, ließ die Vereinslegende offen.

Ganz anders die Lage beim Gegner aus Hamburg. St. Pauli drohen elf Ausfälle, die meisten aufgrund eines Corona-Ausbruchs. Noch ist offen, welche Spieler letztendlich am Samstag auflaufen können. Klar ist nur, dass die Partie stattfinden wird.

Büskens warnte: "Keiner sollte glauben, dass am Samstag eine Mannschaft kommt, die uns nur gratulieren möchte. Es wird keine Notelf sein, sie werden den klaren Anspruch haben, die Partie zu gewinnen." Es sei, selbst wenn sich kein Corona-Erkrankter rechtzeitig zurückmeldet, eine schlagkräftige Zweitliga-Mannschaft. Der S04-Coach betonte: "Wollen sie ins Aufstiegsrennen eingreifen, dann müssen sie bei uns gewinnen. Das sind Parameter, die wir wahrnehmen und die uns sehr wachhalten."