Schalke: Aufstiegs-Szenarien - wie es schon Samstag klappt, was der Worst-Case ist

Der FC Schalke 04 könnte die Bundesliga-Rückkehr bereits an diesem Wochenende klar machen. RS zeigt, in welchen Szenarien der S04-Aufstieg gelingen würde.

Vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Samstagabend (20.30 Uhr) ist der Aufstieg nah wie nie in dieser Saison für den FC Schalke 04. Dank des 2:1-Sieges beim SV Sandhausen befindet sich S04 als Tabellenführer ganz dicht vor der Bundesliga-Rückkehr, wenngleich die Verantwortlich davon noch nichts wissen wollen. Im Optimalfall könnte die große Party schon am Samstagabend nach einem Sieg gegen St. Pauli steigen.

Doch zunächst die Rechnung für die verbliebenden beiden Spieltage. Klar ist: Holen die Königsblauen vier Punkte, beenden sie die Saison auf einem der ersten drei Plätze. Wahrscheinlich auf Rang eins oder zwei, nur die Tordifferenz könnte am Ende dafür sorgen, dass S04 noch auf den Regelationsrang fällt. Und die spricht derzeit klar für Schalke.

Fest steht zudem: Bei einem weiteren Sieg ist mindestens der Relegationsplatz sicher, unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz. Vermutlich reicht sogar ein Punkt, auch hier könnte es höchstens am Torverhältnis scheitern.

Nun zum kommenden Spieltag. Will Schalke den Aufstieg am Samstag festmachen, braucht es definitiv einen Sieg - und Schützenhilfe auf anderen Plätzen.

Schalke steigt am Wochenende mit einem Erfolg gegen St. Pauli auf, wenn...

... Darmstadt am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen am Sonntag gegen Erzgebirge Aue nicht gewinnen. Dann lägen die Gelsenkirchener uneinholbar mit vier oder fünf Punkten Vorsprung an der Spitze und wären vorzeitig Zweitliga-Meister.

... Darmstadt oder Bremen nicht gewinnen. Dann läge der Relegationsrang vier oder fünf Punkte entfernt. Dabei ist es so: Lässt Darmstadt am Freitag Punkte liegen, würde Schalke nach dem eigenen Spiel am Samstagabend hochgehen. Falls Bremen das Team ist, das am Wochenende patzt, winkt Schalke ein Aufstieg auf dem Sofa, da der SVW erst Sonntag spielt.

Doch theoretisch könnte Schalke auch mit einem Remis gegen St. Pauli mit mehr als einem Bein in der Bundesliga stehen, wenn...

Darmstadt und Bremen verlieren. Dann hätten die Knappen drei Punkte Vorsprung und zumindest gegenüber Bremen die weitaus bessere Differenz. Es ist allerdings ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario.

Der Worst-Case für Schalke tritt ein, wenn...

... Schalke verliert und Darmstadt sowie Bremen gewinnen. Dann würde die drei Ersten allesamt mit 60 Punkten in den letzten Spieltag gehen - es wäre ein wohl nie dagewesener Showdown. Wenn zudem auch noch der übrige Verfolger, der Hamburger SV, gewinnt, könnte Schalke sogar noch auf den fünften Platz abrutschen.

Das Restprogramm im Aufstiegsrennen

Schalke 04

Darmstadt 98

Werder Bremen

Hamburger SV

St. Pauli