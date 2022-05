Schalke: Ouwejan spricht über Verletzung und lobt Vertreter Calhanoglu

Thomas Ouwejan gehört bei Schalke 04 zu den Leistungsträgern, hatte zuletzt aber mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Darüber hat der Niederländer am Dienstag gesprochen.

Gerade erst hatte sich Thomas Ouwejan nach einer Verletzungspause zurückgemeldet, da folgte schon die nächste Schrecksekunde. Kurz vor dem umjubelten Abpfiff beim 2:1 gegen den SV Sandhausen wurde der Linksverteidiger des FC Schalke 04 brutal von Alou Koul am Knöchel getroffen. Ouwejan krümmte sich nach der Grätsche auf dem Rasen, der Übeltäter sah die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

"Für mich war es kein Happy End, wenn man sich diese Grätsche anschaut", sagte der 25-Jährige daher in einer Medienrunde am Dienstag über sein Comeback nach dreiwöchiger Verletzungspause auf Nachfrage der WAZ. Gegen Sandhausen wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt. "Es war hart für mich - endlich wieder zurück zu sein und dann so ein Tackling zu kassieren."

Er habe danach große Schmerzen davongetragen, erklärte Ouwejan. Offenbar so groß, dass eine Teilnahme am Mannschaftstraining am Dienstagvormittag nicht möglich war. Genau wie Malick Thiaw und Marius Bülter trainierte der 25-Jährige individuell, das Trio drehte Laufrunden um den Trainingsplatz.





Über weite Teile der Saison gehörte der Niederländer zu den prägendsten Figuren bei den Knappen. Ouwejan stand an den ersten 24 Spieltagen in der Startelf, erzielte drei Tore, legte acht Treffer auf und erarbeitete sich ligaweit einen Ruf als Standard-Spezialist.

Schalke: Ouwejan erklärt zwischenzeitliche Rückkehr in Dresden

Doch seit Anfang März ist die Leihgabe des AZ Alkmaar außen vor. Grund dafür sind hartnäckige Wadenprobleme. Vor dem Sandhausen-Spiel verpasste Ouwejan sechs von sieben Partien. Gegen Dynamo Dresden Anfang April kehrte er zwischenzeitlich zurück, anschließend fiel der Flügelspieler wieder drei Wochen aus. War das Comeback in Dresden da möglicherweise ein überstürztes? "Es war nicht zu früh, ich fühlte mich gut", sagte Ouwejan rückblickend. "Aber dann habe ich einen Schlag auf die gleiche Wade bekommen. Das war sehr unglücklich."

Vertreten wurde der frühere U21-Nationalspieler in den vergangenen Wochen von Kerim Calhanoglu. "Kero hat es sehr gut gemacht, ich habe mich sehr für ihn gefreut", lobte Ouwejan den 19 Jahre alten Youngster für seine Leistungen, wenngleich er mit Blick auf seine mögliche Rückkehr in die Startelf im Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag meinte: "Natürlich hoffe ich, wieder zu spielen."