S04: Büskens mit emotionalem Assauer-Post – „Versuchen deine Werte weiterzuleben“

Schalkes Trainer Mike Büskens hat mt einem emotionalen Post an den verstorbenen S04-Manager Rudi Assauer erinnert. Gerald Asamoah und er versuchten seine Werte weiterzuleben.

Schalke-Cheftrainer Mike Büskens hat mit einem emotionalen Post an den Geburtstag von Schalkes langjährigem Manager Rudi Assauer erinnert. Der 2019 an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung verstorbene Assauer wäre am vergangenen Samstag 78 Jahre alt geworden. Eigentlich sollte zu diesem Anlass eine Gedenktafel an Rudi Assauer auf dem Schalker Fanfriedhof eingeweiht werden. Doch dazu kam es nicht, weil es im Vorfeld zu Differenzen wegen der Zeremonie gekommen war.

Assauer ist im Stadtwald zwischen Gelsenkirchen und Herten anonym beigesetzt. Eine zentrale Anlaufstelle für den bis heute verehrten Macher gibt es nicht. Büskens gedachte ihm auf Instagram und bedankte sich für die gemeinsame Zeit bei S04: „Der Manager hätte am 30.04. Geburtstag gehabt! Wir würden höchstwahrscheinlich jetzt noch Deinen Geburtstag feiern! Du mit einem Pils in der Hand und einer Zigarre im Mund würdest Dir ein Mikro schnappen, uns (Deine Jungs) alle zusammenrufen und mit uns „Blau und Weiß“ singen. Unzählige Male durfte ich das erleben und habe es immer geliebt“, erklärte Büskens auf Instagram.

Gemeinsam mit Rudi Asauer gewann Büskens als Spieler 1997 mit dem FC Schalke 04 den UEFA-Cup. Es ist der bis heute größte Erfolg in der Schalker Vereinsgeschichte. Am kommenden Samstag beim letzten Heimspiel der Saison gegen den FC St. Pauli sind deshalb die Eurofighter in der Arena zu Gast, dann wird der 25. Jahrestag des Triumphes gefeiert. Erstmals wird mit Assauer der Architekt dieser Mannschaft fehlen. „Asa (Gerald Asamoah, die Red.) und ich erinnern uns häufig an gemeinsame Momente mit dem Manager! Du hast immer viel von uns eingefordert, aber hat einer unsere Farben gelebt, dann hast Du ihn bedingungslos unterstützt“, schreibt Büskens.

Nun versuche er als Trainer gemeinsam mit Teammanager Gerald Asamoah diese Werte weiterzugeben. „Du hast uns geprägt und wir versuchen Deine gelebten Werte in Bezug auf unseren Club weiterzuleben. Danke für die gemeinsame Zeit.“