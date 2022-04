Zwayer pfeift Schalke: Die Fakten zum S04-Spiel in Sandhausen

Welcher Schiedsrichter leitet das Schalke-Spiel in Sandhausen, wie ist die Bilanz in direkten Duellen und mehr - die Daten und Fakten zur Partie.

In der 2. Bundesliga steigt die Spannung: Am Freitagabend kann der FC Schalke 04 im Spiel beim SV Sandhausen (18.30 Uhr/Sky) einen wichtigen Schritt Richtung Aufstieg schaffen, während die Sandhäuser nur noch einen Sieg bis zum Klassenerhalt brauchen und als Favoritenschreck gelten. Die letzten Daten und Fakten zum Spiel.

Bilanz: Bisher trafen die Teams dreimal in Pflichtspielen aufeinander, dreimal siegte Schalke - zweimal im DFB-Pokal (3:0/2012 mit Fallrückzieher-Tor von Ciprian Marica, 4:1/2017) und einmal in der Hinrunde der aktuellen Saison. Dieses Spiel entschieden die Schalker nach 0:1-Rückstand mit 5:2 für sich. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen war Marius Bülter der Mann des Tages. Simon Terodde hatte wegen einer Verletzung gefehlt.

Schiedsrichter: Felix Zwayer aus Berlin leitet die Partie in Sandhausen - einer der erfahrensten Schiedsrichter Deutschlands, der in der Hinrunde aber eine freiwillige Pause eingelegt hatte, nachdem es viele Proteste gegen seine Leitung des Bundesliga-Gipfels zwischen dem BVB und Bayern München gegeben hatte.

Zwayers Schalke-Bilanz: Bisher leitete Zwayer 24 Schalke-Spiele. Die Bilanz aus S04-Sicht: 14 Siege, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. Zuletzt pfiff er am 13. März den königsblauen 3:0-Erfolg beim FC Ingolstadt. Nur dem FC Bayern (7 in 40 Spielen) sprach er mehr Elfmeter zu als den Königsblauen.

Zuschauerzahl: 15.000 Fans dürfen das Spiel im Hardtwald-Stadion verfolgen, rund 10.000 reisen aus dem Ruhrgebiet an.

Trikots: Sandhausen spielt ganz in Weiß, Schalke tritt in blauen Trikots, weißer Hose und blauen Stutzen an.

Übertragung: Sky überträgt das Spiel live. Wer nicht im Stadion oder vor dem TV-Gerät dabei sein kann: Bei "Funke live: Schalkes Wochen der Wahrheit" gibt es den Aufstiegskracher im 2D-Stream, kommentiert unter anderem von Ex-S04-Profi Hans Sarpei.