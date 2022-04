Schalke: S04-Fans dürfen in Sandhausen Heim- in Gästetickets umtauschen

Schalkes Fans werden beim Auswärtsspiel in Sandhausen wohl deutlich in der Überzahl sein. Schalkes Verantwortliche haben wichtige Hinweise.

Ein Heimspiel in der Fremde erwartet den FC Schalke 04 am Freitagabend im Zweitliga-Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Die 15.000 Tickets für das Spiel sind ausverkauft – den Großteil haben sich Schalke-Fans gesichert. Der SVS öffnete den Vorverkauf für das Spiel, während der FC Schalke sein Auswärtsspiel in Darmstadt (5:2) bestritt. Als das den Fans auffiel, kauften sie in der Sieges-Euphorie Sandhausens Ticketshop leer. Rund zwei Drittel des Stadions werden wohl mit Schalke-Fans gefüllt sein. Oder mehr.

Die örtliche Polizei rechnet mit drei- bis fünftausend Heimfans. Das würde sogar bedeuten, dass bis zu 12.000 Gäste am Freitagabend im Stadion sind. Wie viele genau es werden, konnte auch Sebastian Buntkirchen, Schalkes Direktor Fans und Vereinsangelegenheiten, nicht beantworten. Aber so viel sei klar, sagte er auf Nachfrage dieser Redaktion: „Das Gästekontigent über 2500 Tickets ist restlos ausgeschöpft. Wir rechnen damit, dass die Gesamtzahl Schalker im Stadion um ein Vielfaches höher sein wird.“

Schalke 04 und Sandhausen einigen sich auf Umtauschmöglichkeit

Nun seien Auswärtsfahrten mit Tausenden Schalkern nichts Einmaliges, betont Buntkirchen: „Damit haben wir viel Erfahrung.“ Schalkes Fans reisen gerne, weit und in großer Zahl. Nur: Dass sie ein Stadion komplett übernehmen, das gibt es nicht oft.

Deshalb haben sich die Vereine auch auf eine ungewöhnliche Maßnahme geeinigt, sagt Buntkirchen: „Mit den Sandhäuser Verantwortlichen ist besprochen, dass Schalke-Fans, die Eintrittskarten für den Stehplatz Heimbereich von Sandhausen gekauft haben, ihre Tickets am Stadion bei den S04-Fanbeautragten gegen Karten für Gästebereiche tauschen können.“

Die Verantwortlichen und die Ordnungsbehörden gehen davon aus, dass die meisten Schalker mit dem Auto anreisen werden. Einen Sonderzug gibt es nicht. Und auch keine Fan-Anlaufstelle im Ort. Ansprechpersonen für Fans stehen am Stadion bereit.

Ohne Ticket sollte niemand zum Stadion kommen

Auf eins weist der FC Schalke aber genau so hin wie die Gemeinde Sandhausen: Das Spiel ist ausverkauft. Buntkirchen: „Fans, die kein Ticket fürs Stadion haben, bitten wir, von einer Reise nach Sandhausen abzusehen. Es wird vor Ort keinen Ticketverkauf geben.“