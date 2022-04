Im Bremen-Kracher: Diese jahrelange Negativ-Serie kann Schalke beenden

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag Werder Bremen zum Topspiel um den Aufstieg. Zuletzt gab es allerdings wenig zu lachen für S04, wenn der SVW in die Arena kam.

Mit einem Heimsieg im Aufstiegs-Kracher gegen Werder Bremen am Samstag will der FC Schalke 04 den nächsten großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr gehen. Vor einigen Wochen wären die Knappen wohl noch als Außenseiter ins Spiel gegangen. Doch mit fünf Siegen in Serie ist S04 unter Mike Büskens an die Tabellenspitze gestürmt und hat dem SVW, der nur eines der letzten fünf Spiele gewann, den Rang als Aufstiegsfavorit Nummer eins abgelaufen.

Der Trend spricht also ganz klar für Schalke. Die Bilanz der jüngsten Duelle allerdings nicht. Denn gegen die Norddeutschen gab es zuletzt reihenweise Heimpleite für die Gelsenkirchener. Seit fünf Partien und fünfeinhalb Jahren holten sie keinen Punkt mehr, wenn Bremen in die Arena kam. Beim letzten Heimsieg im November 2016 (3:1) standen noch Spieler wie Benedikt Höwedes, Eric-Maxim Choupo-Moting oder Leon Goretzka in Schalkes Startelf, der Torschütze auf Werder-Seite hieß Serge Gnabry. Und auch die drei Heimspiele zuvor konnte Schalke nicht gegen Bremen gewinnen.

Dabei waren die Hansestädter über Jahre eigentlich ein gern gesehener Gast in der Arena. 27 Siege, zwölf Remis, 18 Niederlagen - so lautet Schalkes Gesamtbilanz auf eigenem Rasen. Unter anderem dank Fußballfesten wie dem 5:4-Krimi nach Elfmeterschießen im DFB-Pokalhalbfinale 2005. Oder den 4:0- und 5:0-Kantersiegen 2010 und 2011, bei denen Raul die Arena jeweils mit einem Dreierpack beben ließ.

Berücksichtigt man auch die Gastspiele in Bremen, liegt der jüngste königsblaue Erfolg fünf Partien zurück. Amine Harit und Benito Raman besorgten ein 2:1 in der Hinserie der Saison 2019/20. Im jüngsten Aufeinandertreffen gab es ein 1:1, das für Schalke aber ganz klar nach Niederlage schmeckte. In der neunten Minute der Nachspielzeit verwandelte der SVW einen unberechtigten Elfmeter zum Ausgleich.

Insgesamt duellierten sich S04 und Bremen bereits in 113 Pflichtspielen. Mit 47 Niederlagen, 22 Remis und 44 Siegen aus Schalker Sicht geht der Vergleich knapp an die Grün-Weißen. Doch am Samstag kann der Revierklub seine Bilanz aufpolieren. Mit Blick auf die Ausgangslage waren drei Punkte gegen Bremen wohl nie wertvoller.