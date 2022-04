Schalke: Entwarnung bei Churlinov, Lode kehrt zurück

Schon gegen Bremen kann Schalke wieder mit Darko Churlinov planen. Auch Marius Lode ist wieder ins Training eingestiegen.

Den 5:2-Sieg in Darmstadt verfolgte Schalke-Flügelspieler Darko Churlinov zu großen Teilen liegend. Während seine Kollegen am Böllenfalltor im Spitzenspiel der 2. Bundesliga um wertvolle Punkte kämpften, wurde der 21 Jahre alte Nordmazedonier auf einer Liege auf dem Vereinsgelände behandelt. Wegen muskulärer Probleme war Churlinov für das Spiel in Darmstadt ausgefallen.

Mitgefiebert hat Churlinov mit seinen Kollegen trotzdem. Bei Instagram veröffentlichte er Videos von sich bei einer Behandlung, während er das Spiel der Schalker in Darmstadt im TV schaute. Dabei wurde er durchaus emotional und jubelte wild in die Kamera.

Lange wird die Leihgabe des VfB Stuttgart den Schalkern aber aller Voraussicht nach nicht fehlen. „Darko hat sich den Oberschenkel gezerrt, nichts Großes“, sagte Trainer Mike Büskens über Churlinov. Nachdem der 21-Jährige schon unter der Woche Probleme mit dem Oberschenkel hatte, ist er am vergangenen Freitag zwar wieder ins Training eingestiegen, hatte während der Einheit allerdings wieder leichte Beschwerden. „Ich rechne nächste Woche definitiv wieder mit ihm“, stellte der Trainer klar.

Und zumindest als Joker hat Churlinov dank seiner Schnelligkeit und seinen starken Dribblings die Qualität, Schalke in jeder Spielphase zu helfen. „Darko ist im positiven Sinne verrückt“, lobte Büskens seinen Profi. „Er will diesen Weg mit uns weitergehen und brennt auf seine Einsätze – genau wie Memo Aydin.“ Beide Spieler müsse man nach Verletzungen eher „drosseln“, sagte Büskens.

Neben Churlinov können die Schalker im kommenden Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) auch wieder mit Verteidiger Marius Lode planen. Der Nationalspieler Norwegens hat seine Corona-Infektion überstanden und trainierte am Sonntag bereits wieder individuell auf dem Trainingsgelände.